Fallout 2, una clip svela l'iconica location di Novac

Il video è stato mostrato al pubblico del CCXP che ha partecipato al panel con il cast della serie. La seconda stagione sarà disponibile in streaming in tutto il mondo dal 17 dicembre

Cresce l'attesa per la seconda stagione di Fallout e Prime Video provvede a ingannarla lancianto in anteprima assoluta una scena in cui vengono svelate l'iconica location di Novac e il beniamino dei fan, Dinky il T-Rex. Nel video, che potete trovare embeddato in fondo a questo articolo (mentre in testa trovate il trailer della seconda stagione) Lucy, il Ghoul e CX404, alias Dogmeat, si scontrano con i feroci Wastelanders mentre attraversano il Mojave verso New Vegas. La clip è stata mostrata al CCXP, la mega convention dedicata alla cultura pop che si tiene a San Paolo, in Brasile, alla presenza degli attori Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Justin Theroux, che hanno presentato una versione estesa della scena in esclusiva agli oltre 3.500 fan entusiasti accorsi all'evento sul Thunder Stage. All'interno della convention era presente anche un’attivazione immersiva creata da Prime Video nell'area espositiva, che ha trasportato i fan nel cuore dell'azione della nuova stagione e di New Vegas, con esperienze esclusive e foto opps uniche.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Fallout La nuova stagione riprenderà dall'epico finale della prima e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. Il debutto è fissato per il 17 dicembre, con un episodio a settimana fino al finale di stagione del 4 febbraio 2026, in esclusiva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Il cast di Fallout 2 La serie vede protagonisti Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).