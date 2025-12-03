Stranger Things 5, il nuovo set LEGO per ricreare la Casa dei Creel

Disponibile dal 4 gennaio 2026, il set comprende 2593 pezzi e tredici minifigure. Tra gli accessori inclusi nella scatola anche l'auto di Steve e il furgone della radio Wsqk
LEGO, in collaborazione con Netflix, ha lanciato il set LEGO Icons Stranger Things: The Creel House. Una costruzione monumentale, da 2.593 pezzi, che arriva subito dopo l'uscita del Volume 1 della quinta e ultima stagione di Stranger Things.
Cosa include il set
Il set - che avrà un prezzo di 279,99 euro e sarà disponibile dal prossimo 4 gennaio - si immerge profondamente nella tradizione della serie. La facciata della casa è ricca di dettagli, mentre il design aperto sul retro svela sette stanze completamente arredate. Dalle immagini postate sul sito di LEGO, si possono vedere la sala da pranzo, il soggiorno, le camere da letto di Alice e Henry, le due soffitte e il corridoio che conduce al piano superiore, ma anche l'auto di Steve e il furgone della radio Wsqk. Si tratta infatti della prima casa trasformabile proposta dal brand: un meccanismo nascosto permette all'inquietante esterno gotico di aprirsi, rivelando l'orrore interdimensionale che si cela al di sotto. Ad arricchire il tutto anche 13 minifigure, tra cui Undici, Vecna, Max e gli stessi creatori, i fratelli Duffer, che verranno trasformati in minifigure animate per un minifilm promozionale.
"Siamo cresciuti con l'ossessione per il marchio LEGO, quindi vedere Stranger Things ricostruita in mattoncini è davvero surreale. Con la serie che si avvia al suo capitolo finale - e che raggiunge il traguardo dei dieci anni - dare vita alla Creel House in questo modo sembra la perfetta celebrazione per i fan che hanno reso tutto questo possibile", hanno dichiarato Ross e Matt Duffer in una nota.
LEGO e le serie tv
Negli ultimi anni, i set LEGO ispirati alle serie tv si sono imposti non tanto come semplici giocattoli per bambini, ma come veri e propri oggetti da collezione per adulti e appassionati della cultura pop. Grazie alle licenze rilasciate dalle grandi produzioni, mattoncino dopo mattoncino è diventato possibile ricostruire - con straordinaria cura dei dettagli - luoghi e ambientazioni entrati nell’immaginario collettivo. Uno dei più grandi successi riguarda proprio Stranger Things: il set The Upside Down, che riproduce la casa dei Byers sia nella realtà che nella versione “Sottosopra”, con 2.287 pezzi e meccanismo rotante, è stato accolto dai fan della serie con enorme entusiasmo. E, il set LEGO Icons Stranger Things: The Creel House, col suo design rivoluzionario, promette di fare ancora meglio. Non si tratta però solo di horror o sci-fi: il fascino del quotidiano e della nostalgia viene celebrato con set cult come quello dedicato a Friends. Il set del bar Central Perk - con il suo divano iconico, il bancone, le tazzine, e le 7 minifigure dei protagonisti -. ha permesso a generazioni di fan di “vivere” ancora una volta gli interni della sitcom che ha definito gli anni ’90 e oltre. Mentre The Big Bang Theory ha visto tradotto in mattoncini l’appartamento di Leonard e Sheldon, con dettagli iconici come il telescopio, la lavagna, gli arredi e le minifigure dei protagonisti. Il successo di questi set dimostra come LEGO ha saputo trasformare il concetto di gioco in un ponte tra intrattenimento televisivo, design, nostalgia e collezionismo. Non si tratta più solo di “costruire”: è un’esperienza emotiva, un viaggio nella memoria e un omaggio a storie e mondi che hanno segnato intere generazioni.
