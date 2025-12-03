Stranger Things 5, il nuovo set LEGO per ricreare la Casa dei Creel

LEGO, in collaborazione con Netflix, ha lanciato il set LEGO Icons Stranger Things: The Creel House. Una costruzione monumentale, da 2.593 pezzi, che arriva subito dopo l'uscita del Volume 1 della quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Cosa include il set

Il set - che avrà un prezzo di 279,99 euro e sarà disponibile dal prossimo 4 gennaio - si immerge profondamente nella tradizione della serie. La facciata della casa è ricca di dettagli, mentre il design aperto sul retro svela sette stanze completamente arredate. Dalle immagini postate sul sito di LEGO, si possono vedere la sala da pranzo, il soggiorno, le camere da letto di Alice e Henry, le due soffitte e il corridoio che conduce al piano superiore, ma anche l'auto di Steve e il furgone della radio Wsqk. Si tratta infatti della prima casa trasformabile proposta dal brand: un meccanismo nascosto permette all'inquietante esterno gotico di aprirsi, rivelando l'orrore interdimensionale che si cela al di sotto. Ad arricchire il tutto anche 13 minifigure, tra cui Undici, Vecna, Max e gli stessi creatori, i fratelli Duffer, che verranno trasformati in minifigure animate per un minifilm promozionale.

"Siamo cresciuti con l'ossessione per il marchio LEGO, quindi vedere Stranger Things ricostruita in mattoncini è davvero surreale. Con la serie che si avvia al suo capitolo finale - e che raggiunge il traguardo dei dieci anni - dare vita alla Creel House in questo modo sembra la perfetta celebrazione per i fan che hanno reso tutto questo possibile", hanno dichiarato Ross e Matt Duffer in una nota.