Hancock Park è descritta come "un thriller erotico con protagonista un outsider pericolosamente carismatico, che sconvolge la vita di una famiglia di Los Angeles apparentemente perfetta, quando affitta la dependance del giardino"
Regé-Jean Page torna su Netflix. L'attore sarà protagonista e produttore esecutivo della nuova serie erotica intitolata Hancock Park.
La notizia arriva cinque anni dopo il successo di Page nella prima stagione di Bridgerton, e quattro anni dopo la sua decisione di non tornare nella seconda stagione.
Cosa sappiamo su Hancock Park
In un comunicato stampa, Netflix descrive Hancock Park come "un thriller erotico con protagonista un outsider pericolosamente carismatico, che sconvolge la vita di una famiglia di Los Angeles apparentemente perfetta, quando affitta la dependance del giardino". Mentre l'uomo si radica nelle cerchie sociali della famiglia, "la facciata di questa comunità d'élite comincia a sgretolarsi, svelando i desideri, gli inganni e le ossessioni che si nascondono dietro ogni angolo di uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles".
Il comunicato precisa che Page interpreterà "un membro dell'alta società di Los Angeles, la cui famiglia sta lottando per mantenere il proprio status". Non è dunque chiaro se presterà il volto all'outsider, o al patriarca della famiglia che gli affitta la depandance.
Hancock Park sarà scritta da Matthew Barry, firma di The Guest e sceneggiatore di serie come EastEnders, Le terrificanti avventure di Sabrina e Industry.
Il ritorno di Page sul piccolo schermo
Hancock Park segna il primo grande progetto televisivo di Regè-Jean Page dopo Bridgerton, serie tv in cui ha scelto di recitare per una sola stagione. "L'ho vissuta come una miniserie", ha dichiarato a Variety nel 2021. "Entro, do il mio contributo e poi la famiglia Bridgerton va avanti". Le uniche apparizioni dell'attore sul piccolo schermo sono state un incarico da presentatore al Saturday Night Live nel 2021 e la narrazione del documentario naturalistico Surviving Paradise: A Family Tale nel 2022.
Da quando ha lasciato la popolarissima serie tv, Page si è infatti dedicato principalmente al grande schermo. Ha recitato in The Gray Man dei fratelli Russo al fianco di Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, e si è unito a Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Sophia Lillis per Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri. All'inizio del 2025, ha recitato al fianco di Michael Fassbender, Cate Blanchett, Naomie Harris e Tom Burke in Black Bag - Doppio gioco di Steven Soderbergh.