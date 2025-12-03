Hancock Park sarà scritta da Matthew Barry, firma di The Guest e sceneggiatore di serie come EastEnders, Le terrificanti avventure di Sabrina e Industry.

Il ritorno di Page sul piccolo schermo

Hancock Park segna il primo grande progetto televisivo di Regè-Jean Page dopo Bridgerton, serie tv in cui ha scelto di recitare per una sola stagione. "L'ho vissuta come una miniserie", ha dichiarato a Variety nel 2021. "Entro, do il mio contributo e poi la famiglia Bridgerton va avanti". Le uniche apparizioni dell'attore sul piccolo schermo sono state un incarico da presentatore al Saturday Night Live nel 2021 e la narrazione del documentario naturalistico Surviving Paradise: A Family Tale nel 2022.

Da quando ha lasciato la popolarissima serie tv, Page si è infatti dedicato principalmente al grande schermo. Ha recitato in The Gray Man dei fratelli Russo al fianco di Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, e si è unito a Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Sophia Lillis per Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri. All'inizio del 2025, ha recitato al fianco di Michael Fassbender, Cate Blanchett, Naomie Harris e Tom Burke in Black Bag - Doppio gioco di Steven Soderbergh.