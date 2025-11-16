Black Bag - Doppio gioco, in prima tv su Sky il film di Soderbergh

Sbarca in prima tv il nuovo film diretto dal premio Oscar® Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett. Scritto da David Koepp, la pellicola segna la terza collaborazione tra il celebre sceneggiatore e il regista. Nel cast anche Pierce Brosnan, Regé-Jean Page, Marisa Abela, Tom Burke e Naomie Harris. Lunedì 17 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

un raffinato spy thriller tra verità e inganno

Scritto da David Koepp, Black Bag - Doppio Gioco segna la terza collaborazione tra il celebre sceneggiatore e Soderbergh. Il regista costruisce un raffinato spy thriller in cui passione e sospetto si intrecciano, spingendo i protagonisti a confrontarsi con il confine labile tra verità e inganno. Ambientato tra Londra e i corridoi segreti dell’intelligence britannica, il film accompagna lo spettatore in un racconto di tensione e doppiezza morale, dove l’indagine professionale si confonde con il tormento privato.

il cast stellare

Accanto a Blanchett e Fassbender, un cast internazionale di primo piano: Pierce Brosnan, Regé-Jean Page, Marisa Abela, Tom Burke e Naomie Harris.

la SINOSSI

Dal regista Steven Soderbergh, Black Bag è un’avvincente spy story sui leggendari agenti segreti George Woodhouse e l’amata moglie Kathryn. Quando lei viene sospettata di aver tradito la nazione, George affronta la prova definitiva: la lealtà verso il suo matrimonio o il suo Paese.

BLACK BAG – DOPPIO GIOCO | Lunedì 17 novembre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.