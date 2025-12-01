Mr. Mercedes, cosa sapere sulla serie tv in 3 stagioni ora su Netflix

Mr. Mercedes è una serie composta da tre stagioni che più o meno corrispondono ai volumi della trilogia letteraria di Stephen King dedicata al personaggio di Bill Hodges: Mr. Mercedes, Chi perde paga e Fine turno (il secondo volume è diventato la terza stagine).

Holly Gibney, presente in questa trilogia, torna in The Outsider (2018) da cui è stata tratta una serie omonima targata HBO.

Il poliziesco, carico di sfumature thriller, ha ricevuto una candidatura ai Satellite Awards nel 2018 relativa agli episodi della prima stagione, particolarmente apprezzati dal pubblico in quanto più fedeli alla pagina originale.

II fan dell'universo narrativo di King hanno apprezzato la profondità con cui sono stati delineati alcuni personaggi che sulla carta erano solo stati abbozzati. Alcuni personaggi esistono solo nella serie e sono stati aggiunti per esigenze narrative.

La serie ha ricevuto l'apprezzamento di Stephen King che non si risparmia sui giudizi relativi a film e show tratti dalle sue opere. King è stato ispirato da un fatto di cronaca realmente accaduto nello scrivere il suo primo romanzo. Della serie ha apprezzato moltissimo l'interpretazione di Brady Hartsfield, il killer chiamato Mr. Mercedes.