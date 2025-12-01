Mr. Mercedes, cosa sapere sulla serie tv in 3 stagioni ora su Netflix

Mr. Mercedes, trama e cast della serie in 3 stagioni tratta da Stephen King ora su NetflixSerie TV
Introduzione
Mr. Mercedes, la serie televisiva trasmessa per la prima volta tra il 2017 e il 2019, è ora disponibile con gli episodi delle sue tre stagioni su Netflix (titolo visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick).
Lo show che vede protagonista Brendan Gleeson nei panni del detective in pensione Bill Hodges al lavoro su un vecchio caso, è perfetto per gli appassionati di thriller e di polizieschi.
Quello che devi sapere
Mr. Mercedes, dove vederlo
La serie televisiva Mr. Mercedes, un prodotto statunitense, che ha debuttato negli Usa nell'autunno del 2017, e il cui finale di stagione è andato in onda nel 2019, è ora disponibile con tutti i suoi episodi - 30 in totale, distribuiti su 3 stagioni da dieci episodi ciascuna - su Netflix. Il titolo è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Mr. Mercedes, di cosa parla
Nel 2009, in una cittadina del South Carolina, un ragazzo con disturbi psichici investe e uccide intenzionalmente otto persone a bordo di una Mercedes rubata. Al caso, rimasto irrisolto per due anni, riemerge nella quotidianità di Bill Hodges, il detective che ci stava lavorando prima di andare in pensione.
L'uomo viene contattato direttamente dal killer che inizia con lui un gioco perverso.
Per provare a risolvere il rompicapo, senza coinvolgere le autorità locali, Hodges contatta un giovane studente con abilità informatiche, Jerome. Poco dopo, anche alcune parenti della donna che era proprietaria della macchina entreranno a far parte delle singolari indagini.
Il cast della serie
Mr. Mercedes ha come protagonista la star irlandese Brendan Gleeson che nel 2023 ha ricevuto la candidatura al premio Oscar per Gli spiriti dell'isola e che ha collezionato nella sua lunga carriera una serie di titoli di grande successo, da Gangs of New York a In Bruges - La coscienza dell'assassino.
Harry Treadaway è il killer Brady Hartsfield. L'attore britannico ha recitato nelle serie Penny Dreadful e in The Crown.
Jerome è Jharrel Jerome, attore nel cast di Moonlight e del film Inarrestabile.
Gli altri personaggi principali sono interpretati da Mary-Louise Parker, (nel cast della serie L'istituto), dalla statunitense Holland Taylor (nel cast di The Truman Show), Justin Lupe (nel cast di Succession), Breeda Woool (vista nella serie Unreal) e Kelly Lynch (anche nell'ultimo film di Gus Van Sant Dead Man's Wire).
Una serie tratta da Stephen King
Mr. Mercedes è una serie composta da tre stagioni che più o meno corrispondono ai volumi della trilogia letteraria di Stephen King dedicata al personaggio di Bill Hodges: Mr. Mercedes, Chi perde paga e Fine turno (il secondo volume è diventato la terza stagine).
Holly Gibney, presente in questa trilogia, torna in The Outsider (2018) da cui è stata tratta una serie omonima targata HBO.
Il poliziesco, carico di sfumature thriller, ha ricevuto una candidatura ai Satellite Awards nel 2018 relativa agli episodi della prima stagione, particolarmente apprezzati dal pubblico in quanto più fedeli alla pagina originale.
II fan dell'universo narrativo di King hanno apprezzato la profondità con cui sono stati delineati alcuni personaggi che sulla carta erano solo stati abbozzati. Alcuni personaggi esistono solo nella serie e sono stati aggiunti per esigenze narrative.
La serie ha ricevuto l'apprezzamento di Stephen King che non si risparmia sui giudizi relativi a film e show tratti dalle sue opere. King è stato ispirato da un fatto di cronaca realmente accaduto nello scrivere il suo primo romanzo. Della serie ha apprezzato moltissimo l'interpretazione di Brady Hartsfield, il killer chiamato Mr. Mercedes.