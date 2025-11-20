Call My Agent - Italia, trama e guest star degli episodi 3 e 4

Da domani, venerdì 21 novembre, su Sky e in streaming su NOW due nuove puntate della comedy prodotta da Sky Studios e Palomar. Stefania Sandrelli cerca una nuova sfida da aggiungere al suo lungo curriculum. Il cast di Romanzo Criminale - La Serie è impegnato in una reunion che prende una piega inaspettata. Con il cameo di Alessandro Borghese. Protagonisti Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze. Con Nicolas Maupas, Gianmarco Saurino ed Emanuela Fanelli

Tra star in cerca di sfide nuove, giovani registi ribelli e set in cui nulla va come deve, torna domani, 21 novembre, su Sky e in streaming su NOW con due nuovi episodi ricchi di humour, emozioni e ospiti d’eccezione Call My Agent - Italia, il remake Sky Original del cult Dix pour cent sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, giunto alla sua terza stagione.

La trama dell'episodio 3 Stefania Sandrelli è in cerca di una nuova sfida da aggiungere al suo lungo curriculum. La trova nel nuovo progetto di Antonia Aganor, giovane e ribelle regista già beniamina dei festival più importanti. Lea, agente di Antonia, è entusiasta: questa coppia farà faville. Se non fosse che Antonia non ne vuol sentire parlare, lei con Stefania non lavora. Perché? Un vecchio torto che non ha mai dimenticato e di cui Stefania sembra non sapere nulla. Vedi anche Call My Agent, chi sono le star della CMA nella terza stagione. VIDEO

La trama dell'episodio 4 Manca poco a una delle reunion più attese, quella dei protagonisti di Romanzo criminale - La serie. Ma sul set le cose prendono una piega inaspettata: la vecchia banda (Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Alessandro Roia, Marco Bocci, Edoardo Pesce e Daniela Virgilio) si scontra con una giovane banda interpretata da un gruppo di ragazzini arroganti che non fanno distinzione tra fantasia e realtà. La situazione si fa ben presto esplosiva, e i nostri agenti dovranno dare il massimo per arrivare tutti sani e salvi alla fine delle riprese.

Crediti di produzione e autori Prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), la terza stagione di Call My Agent - Italia è diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritta da Federico Baccomo (Call My Agent – Italia, Improvvisamente Natale, Studio Battaglia), autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, con Camilla Buizza (ep. 2 e 5) e Tommaso Renzoni (ep. 4). Vedi anche Call My Agent - Italia 3, lo speciale con il backstage

Il cast della terza stagione di Call My Agent - Italia Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei, tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti. Nella terza stagione anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino in quelli dell’intermediario di UBA tra Italia e Stati Uniti.