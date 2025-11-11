Call My Agent, chi sono le star della CMA nella terza stagione. VIDEO

I nuovi episodi della serie Sky Original arrivano il 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco quali talenti complicheranno la vita agli agenti in questa stagione
Venerdì 14 novembre arriva la terza stagione di Call My Agent – Italia, prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. E come da tradizione, accanto al cast regolare, sfila una notevole carrellata di guest star pronte a interpretare se stesse in chiave ironica.
Le guest star della terza stagione
In ordine di apparizione, dal primo episodio al sesto, troviamo Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone, Ficarra & Picone.
Sono loro le star della CMA in questa terza stagione, e a presentarle ci pensano i loro agenti Gabriele (Maurizio Lastrico), Lea (Sara Drago) e Vittorio (Michele Di Mauro) in due video che trovate embeddati in questo articolo.
Nel primo dei due video, il burnout che porta Luca Argentero verso una scelta estrema; Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti mettono in scena un complicato rapporto madre-figlia tra vita e lavoro, Stefania Sandrelli cerca una nuova sfida professionale.
Nel video della seconda parte, invece, troviamo il cast di Romanzo Criminale – La serie che annuncia un reboot, la voglia di tornare al lavoro dopo la maternità di Miriam Leone che rischia però di finire imbrigliata nel ruolo della mamma anche sul set, i 30 anni di carriera di Ficarra e Picone.
