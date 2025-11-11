Offerte Black Friday
Call My Agent, chi sono le star della CMA nella terza stagione. VIDEO

Serie TV

I nuovi episodi della serie Sky Original arrivano il 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco quali talenti complicheranno la vita agli agenti in questa stagione

Venerdì 14 novembre arriva la terza stagione di Call My Agent – Italia, prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. E come da tradizione, accanto al cast regolare, sfila una notevole carrellata di guest star pronte a interpretare se stesse in chiave ironica.

Le guest star della terza stagione

In ordine di apparizione, dal primo episodio al sesto, troviamo Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone, Ficarra & Picone.

 

Sono loro le star della CMA in questa terza stagione, e a presentarle ci pensano i loro agenti Gabriele (Maurizio Lastrico), Lea (Sara Drago) e Vittorio (Michele Di Mauro) in due video che trovate embeddati in questo articolo.

Nel primo dei due video, il burnout che porta Luca Argentero verso una scelta estrema; Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti mettono in scena un complicato rapporto madre-figlia tra vita e lavoro, Stefania Sandrelli cerca una nuova sfida professionale.

Nel video della seconda parte, invece, troviamo il cast di Romanzo Criminale – La serie che annuncia un reboot, la voglia di tornare al lavoro dopo la maternità di Miriam Leone che rischia però di finire imbrigliata nel ruolo della mamma anche sul set, i 30 anni di carriera di Ficarra e Picone.

FOTOGALLERY

©Getty

1/17
Serie TV

Call My Agent 3, il cast e le guest star alla première a Roma. FOTO

La terza stagione della serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), è stata presentata con un photocall al The Space Cinema Moderno di Roma il 4 novembre 2025. Diretta da Simone Spada e scritta da Federico Baccomo con Camilla Buizza e Tommaso Renzoni, la serie torna dal 14 novembre su Sky e in streaming su Now. L’evento ha visto la partecipazione del cast principale e di numerosi ospiti, protagonisti di una nuova stagione ambientata nel cuore dello showbusiness italiano. Ecco il cast

Vai alla Fotogallery

