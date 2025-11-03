Hype, il cast della serie tv con Ernia su Rai Play

7/8

Alice Torriani, attrice e autrice italiana dal percorso multidisciplinare, ha mosso i primi passi a teatro lavorando con registi come Massimo Castri e Gabriele Lavia, per poi farsi notare al cinema con Dieci inverni di Valerio Mieli. A regalarle la fama è stato però il ruolo di Andreina Mandelli nella serie Il Paradiso delle Signore.