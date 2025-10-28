Nobody Wants This 3 si farà? Cosa sappiamo del futuro della serie

Nobody Wants This 3 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie NetflixSerie TV
In attesa di sapere se scatterà il semaforo verde per un nuovo ciclo di episodi, gli interpreti sono entusiasti all'idea di sviluppi della storia d'amore tra Noah e Joanne. Kristen Bell ha anticipato qualcosa durante le interviste legate all'uscita della stagione 2
Nobody Wants This ha fatto debutto in streaming lo scorso 23 ottobre con gli episodi della seconda stagione (su Netflix, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick) ma per chi ha già visto tutte le nuove dieci puntate della rom-com ideata da Erin Foster è già tempo di immaginare cosa accadrà tra i due protagonisti Joanne e Noah, gli attori Kristen Bell e Adam Brody, coinvolti in una storia d'amore tra adulti alle prese con molte differenze personali e religiose.
Ci sarà Nobody Wants This 3? Nessuno può rispondere con certezza a questa domanda, dal momento che Netflix non ha ancora dato una conferma ufficiale della produzione.
Sia gli interpreti che i realizzatori hanno però le idee chiare sul fatto che un seguito è nei piani di tutti. C'è da capire se queste speranze si tradurranno in realtà.
Kristen Bell anticipa che gli sceneggiatori sono al lavoro
Adam Brody e Kristen Bell sono gli attori del momento e grazie al debutto in streaming di Nobody Wants This 2, sono protagonisti di molte copertine e interviste sulla stampa di settore d'Oltreoceano.
Tra le tante domande e risposte, gli interpreti principali dello show hanno rivelato qualche dettagli sul futuro della serie e su una possibile terza stagione.
Tutti sono incuriositi dal possibile percorso di conversione della protagonista Joanne e la sua interprete, Kristen Bell, ha risposto sull'argomento, rivelando che, nonostante non sia arrivato l'ok da parte della produzione, il team di sceneggiatori è al lavoro sulla scrittura.
L'attrice ha rilasciato a Parade questa dichiarazione in esclusiva: "La sala degli sceneggiatori è al lavoro in questo momento. Non si sa mai se si riuscirà a girare (...) e sono loro a decidere quali serie verranno girate. Ma la sala degli sceneggiatori sta scrivendo proprio ora. Questo lo sappiamo”.
Le questioni aperte della seconda stagione
Bell ha detto anche (a USA Today) che le piacerebbe moltissimo vedere Joanne alle prese con lo studio dei fondamenti della religione ebraica. Per l'attrice sarebbe davvero divertente vedere il suo personaggio memorizzare pagine su pagine per essere pronta per la sua conversione.
Adam Brody ha confermato che, in effetti, Noah e Joanne hanno ancora molto da costruire, dal momento che la loro storia d'amore è ancora agli inizi.
Jenni Konner, showrunner insieme a Bruce Eric Kaplan della seconda stagione dello show, ha detto a Elle che le tante questioni lasciate in sospeso dalla nuova stagione aprono senz'altro ulteriori possibilità narrative. “Abbiamo così tante storie che vogliamo ancora raccontare”, ha detto Konner, che ha proseguito: “Vogliamo continuare a esplorare i personaggi che non abbiamo davvero esplorato, e penso che sarà molto divertente e risponderebbe a molte domande della stagione 2”.
Oltre a Noah e Joanne, la seconda stagione della serie Netflix ha dato spazio agli altri personaggi che gravitano intorno ai due protagonisti. Cosa ne sarà di Morgan e della sua sempre movimentata vita sentimentale? Sasha ed Esther (Timothy Simons e Jackie Tohn) riusciranno a ritrovarsi come marito e moglie? Lynn andrà avanti con la sua conversione? Rivedremo Abby, il personaggio interpretato da Leighton Meester e già tra i più amati dal pubblico?
Tante domande e poche risposte per ora, in attesa di nuovi annunci da Netflix già molto attesi dai fan della serie.
