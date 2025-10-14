Il celebre regista e sceneggiatore statunitense-indiano e Brad Falchuk collaborano con Mattel per la serie soprannaturale che vede al centro uno degli oggetti più iconici della cultura pop, inventato 75 anni fa ma ancora un bestseller. Secondo la descrizione ufficiale, lo show intende “reinventare la classica Magic 8 Ball come fulcro di un dramma soprannaturale di alto concetto, incentrato sui personaggi, che fonde intensità psicologica e fascino culturale”

M. Night Shyamalan trasformerà Magic 8 Ball in una serie tv.



Il progetto nasce dalla collaborazione tra il regista M. Night Shyamalan, noto per film come Il sesto senso, Split e Signs, l’autore e produttore Brad Falchuk, vincitore di un Emmy e creatore di serie come Glee, American Horror Story e Pose, e Mattel Studios, la casa di produzione della celebre azienda di giocattoli.

L’annuncio ufficiale è stato diffuso attraverso un post su Instagram (che potete guardare in fondo a questo articolo) dai profili di Mattel e dello stesso Shyamalan, confermando così la nascita di una serie che promette di unire mistero, introspezione psicologica e un tocco di soprannaturale.