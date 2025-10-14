M. Night Shyamalan trasformerà Magic 8 Ball in una serie tv.

M. Night Shyamalan trasformerà in una serie tv l'icona della cultura pop Magic 8 BallSerie TV Immagine a sinistra da GettyImages; immagine a destra da Instagram/MNight e Instagram/Mattel
Il celebre regista e sceneggiatore statunitense-indiano e Brad Falchuk collaborano con Mattel per la serie soprannaturale che vede al centro uno degli oggetti più iconici della cultura pop, inventato 75 anni fa ma ancora un bestseller. Secondo la descrizione ufficiale, lo show intende “reinventare la classica Magic 8 Ball come fulcro di un dramma soprannaturale di alto concetto, incentrato sui personaggi, che fonde intensità psicologica e fascino culturale”
Poche ore fa è emersa l'entusiasmante notizia che il celebre regista e sceneggiatore statunitense-indiano e Brad Falchuk stanno collaborando con Mattel per la serie soprannaturale che vede al centro uno degli oggetti più iconici della cultura pop.
Secondo la descrizione ufficiale, lo show intende “reinventare la classica Magic 8 Ball come fulcro di un dramma soprannaturale di alto concetto, incentrato sui personaggi, che fonde intensità psicologica e fascino culturale”.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il regista M. Night Shyamalan, noto per film come Il sesto senso, Split e Signs, l’autore e produttore Brad Falchuk, vincitore di un Emmy e creatore di serie come Glee, American Horror Story e Pose, e Mattel Studios, la casa di produzione della celebre azienda di giocattoli.
L’annuncio ufficiale è stato diffuso attraverso un post su Instagram (che potete guardare in fondo a questo articolo) dai profili di Mattel e dello stesso Shyamalan, confermando così la nascita di una serie che promette di unire mistero, introspezione psicologica e un tocco di soprannaturale.
La visione creativa di Shyamalan e Falchuk
Secondo la descrizione ufficiale, la serie televisiva ideata da Shyamalan e Falchuk intende “reinventare la classica Magic 8 Ball come fulcro di un dramma soprannaturale di alto concetto, incentrato sui personaggi, che fonde intensità psicologica e fascino culturale”.
Shyamalan, che sarà contemporaneamente regista, co-creatore e co-showrunner, lavorerà fianco a fianco con Falchuk, impegnato nei ruoli di sceneggiatore, co-creatore e co-showrunner. Una collaborazione che, almeno sulla carta, promette una combinazione di sensibilità artistiche complementari: da un lato la tensione narrativa e il mistero tipici di Shyamalan, dall’altro la profondità dei personaggi e l’attenzione alla dimensione emotiva che contraddistingue le opere di Falchuk.
Un oggetto che ha segnato decenni di cultura pop
La Magic 8 Ball, nata settantacinque anni fa, continua a vendere oltre un milione di unità ogni anno. Più che un semplice gioco, è diventata un simbolo riconosciuto a livello globale, capace di evocare curiosità, destino e divertimento. La sua semplice meccanica — un rapido scuotimento seguito da una risposta enigmatica — l’ha trasformata in un oggetto di culto citato in innumerevoli film, serie televisive, canzoni e opere letterarie.
Proprio questa combinazione di ironia e mistero la rende, secondo la nota ufficiale, “un terreno fertile per una reinterpretazione nel contesto del racconto premium”, una definizione che lascia intuire un approccio sofisticato e psicologicamente complesso, in linea con lo stile di Shyamalan.
In attesa di nuovi dettagli
Per il momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sulla trama, sul cast o sulla data di uscita, ma l’interesse attorno al progetto è già altissimo. L’unione tra la visione autoriale di M. Night Shyamalan, la scrittura di Brad Falchuk e l’esperienza produttiva di Mattel Studios sembra destinata a dare vita a una delle produzioni più attese del panorama televisivo.
Come si legge nella comunicazione ufficiale, “maggiori dettagli arriveranno presto”. Per ora, non resta che attendere e vedere cosa risponderà la nuova Magic 8 Ball del piccolo schermo.
Di seguito potete guardare il post condiviso nelle scorse ore su Instagram sia da Mattel sia da M. Night Shyamalan.
