Barbie, il nuovo film sulla bambola Mattel sarà animato

Se il sequel del film live-action non è mai stato confermato, un nuovo progetto pare essere in lavorazione. Secondo Deadline, si tratta del primo film animato su Barbie destinato ad approdare al cinema

Presto, un nuovo film su Barbie vedrà la luce. Secondo quanto riportato da Deadline, tuttavia, non dobbiamo aspettarci un sequel dell'adattamento live-action con Margot Robbie e Ryan Gosling. Il nuovo progetto, frutto della collaborazione tra Mattel Studios, Illumination (la società dietro il franchise di Cattivissimo Me) e Universal Pictures, riguarderebbe invece un film animato.

Ad oggi, i dettagli restano pressoché sconosciuti. L'unica notizia, riportata sempre da Deadline, riguarda l'uscita nelle sale cinematografiche. Se così fosse, sarebbe il primo film d'animazione con protagonista Barbie ad approdare sul grande schermo.

Sì al film animato, nessuna certezza sul sequel

Mentre il film animato su Barbie è attualmente il lavorazione, l'eventuale sequel del live-action del 2023 non è mai stato ufficializzato: Margot Robbie, Ryan Gosling, la regista Greta Gerwig e il co-sceneggiatore Noah Baumbach hanno firmato contratti per un solo film. Gerwig, che ha co-scritto la sceneggiatura con il marito (Baumbach), già nel luglio del 2023 confessava di non aver ancora sviluppato alcuna idea per un potenziale sequel. "Mi sento così alla fine di ogni film, come se sentissi di non avere più idee, e di avere fatto tutto quello che ho sempre voluto fare. Non vorrei distruggere il sogno degli altri, ma io, in questo momento, sono completamente a zero", aveva detto.

Margot Robbie, che Barbie l'ha prodotto, oltre ad esserne la protagonista, ha smorzato le voci di un sequel in un'intervista al TIME, affermando: "Penso che si cada in una trappola, se si prepara un primo film pianificando al contempo i suoi sequel".

Nonostante Greta Gerwig e Margot Robbie abbiamo fatto capire che il sequel del film non è in cima ai loro piani, il CEO e presidente di Mattel, Ynon Kreiz, ha spiegato che l'azienda è intenzionata a costruire un franchise attorno alla linea di giocattoli. "Vogliamo creare film che diventino eventi culturali", ha affermato. "Se si riesce a convincere registi come Greta e Noah a cogliere l'opportunità e ad avere libertà creativa, si può avere un impatto reale sulla società".