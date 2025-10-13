Daredevil: Rinascita 2, Jessica Jones torna in azione nel trailer

Il trailer è stato mostrato in esclusiva all'evento negli Stati Uniti senza tuttavia essere ancora stato pubblicato online. Un ritorno, quello del personaggio interpretato da Krysten Ritter, che è attesissimo dai fan

Il primo trailer della stagione 2 di Daredevil: Rinascita è stato presentato per la prima volta (ma non ancora diffuso online) insieme ad una bella sorpresa per gli appassionati del Diavolo di Hell’s Kitchen presenti al New York Comic Con 2025. Nella clip, al fianco di Charlie Cox, fa il gradito ritorno Krysten Ritter, ufficialmente rientrata nell’MCU nei panni di Jessica Jones. Il trailer, esclusiva per i presenti in sala, ha mostrato anche Foggy Nelson (Elden Henson) – morto improvvisamente nella prima puntata della serie – e il Kingpin di Vincent D’Onofrio, immortalato mentre boxa su un ring.

Daredevil: Rinascita – Dove eravamo rimasti? La prima stagione di Daredevil: Rinascita (TRAILER), rilasciata su Disney+ a inizio 2025, aveva visto il ritorno quasi completo del cast storico della serie, dopo le apparizioni di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk ed Echo. Jessica Jones, nel frattempo, aveva partecipato prima alla sua serie e poi a The Defenders, mentre Matt Murdock si trovava a fronteggiare Wilson Fisk – alias Kingpin, ormai diventato sindaco di New York City. Al suo fianco, come sempre, gli amici Foggy Nelson e Karen Page (Deborah Ann Woll)… almeno fino a quando il killer Bullseye (Wilson Bethel) non uccide improvvisamente Foggy, facendo sprofondare Matt in una profonda depressione e costringendolo ad appendere il costume al chiodo. Ogni buon lettore di fumetti sa, però, che un eroe non resta lontano dal dovere a lungo, soprattutto quando il male è ancora in circolazione.