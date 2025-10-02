Peaky Blinders, due nuove serie dopo il film

Peaky Blinders non si ferma. Dopo sei stagioni e un film in arrivo nel 2026, Netflix e BBC hanno ufficializzato la produzione di due nuove serie sequel , ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti. Le storie saranno ambientate nel 1953, in una Birmingham che cerca di rinascere dalle macerie della Seconda guerra mondiale. A guidare il progetto torna Steven Knight , creatore della serie originale, affiancato da Cillian Murphy in veste di produttore esecutivo. Le riprese si svolgeranno ai Digbeth Loc. Studios , nel cuore della città che ha sempre fatto da sfondo alla saga.

Produzione, dichiarazioni e prospettive future

Le due serie saranno prodotte da Kudos (già dietro SAS Rogue Heroes e House of Guinness) e da Garrison Drama, che ha curato le sei stagioni originali e il film. Oltre a Knight e Murphy, tra i produttori esecutivi figurano Karen Wilson, Martin Haines, Jamie Glazebrook, Jo McClellan (BBC), Mona Qureshi e Toby Bentley (Netflix). “Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders”, ha dichiarato Knight. “Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la rinascita della città dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile”. Lindsay Salt, direttrice di BBC Drama, ha sottolineato: “Questa serie ha cambiato le regole del gioco. Steven ha fatto ancora una volta la sua magia e non vedo l’ora che le riprese inizino a Birmingham”. Anche Netflix ha confermato il proprio entusiasmo: “Ci sono pochi narratori moderni paragonabili a Steven Knight. Saremo con il fiato sospeso mentre torna per le strade di Birmingham con la prossima generazione della famiglia Shelby”.