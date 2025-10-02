Peaky Blinders, due nuove serie dopo il film

Due nuove serie ambientate nella Birmingham del 1953 proseguiranno la narrazione dopo il film in post-produzione. Al centro, la ricostruzione della città e l’ascesa della nuova generazione Shelby, tra ambizioni industriali e lotte di potere
Peaky Blinders non si ferma. Dopo sei stagioni e un film in arrivo nel 2026, Netflix e BBC hanno ufficializzato la produzione di due nuove serie sequel, ciascuna composta da sei episodi da 60 minuti. Le storie saranno ambientate nel 1953, in una Birmingham che cerca di rinascere dalle macerie della Seconda guerra mondiale. A guidare il progetto torna Steven Knight, creatore della serie originale, affiancato da Cillian Murphy in veste di produttore esecutivo. Le riprese si svolgeranno ai Digbeth Loc. Studios, nel cuore della città che ha sempre fatto da sfondo alla saga.
Il film “The Immortal Man” e il salto temporale
Le nuove serie seguiranno gli eventi del film Peaky Blinders: The Immortal Man, attualmente in post-produzione e ambientato negli anni ’40. Il sequel televisivo introdurrà un salto temporale di oltre un decennio, portando la narrazione nel pieno della ricostruzione post-bellica. Secondo la sinossi ufficiale, la lotta per il controllo dei grandi progetti edilizi diventerà una competizione brutale dalle “dimensioni mitiche”, con la famiglia Shelby ancora una volta al centro del potere e del pericolo.
Produzione, dichiarazioni e prospettive future
Le due serie saranno prodotte da Kudos (già dietro SAS Rogue Heroes e House of Guinness) e da Garrison Drama, che ha curato le sei stagioni originali e il film. Oltre a Knight e Murphy, tra i produttori esecutivi figurano Karen Wilson, Martin Haines, Jamie Glazebrook, Jo McClellan (BBC), Mona Qureshi e Toby Bentley (Netflix). “Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders”, ha dichiarato Knight. “Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la rinascita della città dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile”. Lindsay Salt, direttrice di BBC Drama, ha sottolineato: “Questa serie ha cambiato le regole del gioco. Steven ha fatto ancora una volta la sua magia e non vedo l’ora che le riprese inizino a Birmingham”. Anche Netflix ha confermato il proprio entusiasmo: “Ci sono pochi narratori moderni paragonabili a Steven Knight. Saremo con il fiato sospeso mentre torna per le strade di Birmingham con la prossima generazione della famiglia Shelby”.
