The Walking Dead: Daryl Dixon, la stagione 3 su Sky dall'8 settembre

Continua l’estate all’insegna della sopravvivenza con la nuova stagione dedicata a uno dei personaggi più amati della graphic novel di Robert Kirkman. Già disponibili su Sky e NOW le prime due stagioni e l’intera saga di The Walking Dead. Annunciata al San Diego Comic-Con la quarta e ultima stagione della serie

Disponibile da oggi il trailer italiano della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon. Sia il trailer che gli episodi della serie, che sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’8 settembre, sono stati presentati in anteprima mondiale al San Diego Comic-Con alla presenza dei protagonisti e produttori esecutivi Norman Reedus e Melissa McBride, dello showrunner David Zabel, del produttore esecutivo Scott M. Gimple, chief content officer di The Walking Dead Universe, e del produttore esecutivo Greg Nicotero.

La trama della terza stagione La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon segue Carol e Daryl mentre continuano il loro viaggio verso casa e verso le persone che amano. Ogni loro tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre di più lontano, attraverso terre remote in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti. Leggi anche The Walking Dead: Dead City, cosa sapere sulla serie tv

L'incontro al San Diego Comic-Con Durante il panel al San Diego Comic-Con, il cast e i produttori esecutivi di The Walking Dead: Daryl Dixon hanno annunciato che la serie è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese avranno inizio questo mese in Spagna. L’ultima stagione, composta da otto episodi e con protagonisti sempre Norman Reedus (“Daryl Dixon”) e Melissa McBride (“Carol Peletier”), affiancati da un cast di supporto straordinario, sarà girata a Madrid e dintorni, in location che includono Bilbao, Galizia, Andalusia, la regione di Segovia, Toledo e la Comunità di Madrid.

Le dichiarazioni de protagonisti Norman Reedus ha detto:

“Daryl Dixon è stato un viaggio incredibile. Ringrazio ogni singolo fan che ci ha accompagnato lungo questo percorso. È stato un privilegio costruire questa storia per questi personaggi, e siamo immensamente grati per come è stata accolta. Il vostro amore e il vostro sostegno hanno reso ogni momento degno di essere vissuto. Questo finale non è solo una conclusione; è una celebrazione di ciò che abbiamo condiviso insieme. Continuate a portare avanti questo amore: il viaggio di Daryl è tutt’altro che finito”. Melissa McBride ha detto:

“Girare questa parte dell’avventura di Daryl e Carol insieme in Europa è stata l’emozione di una vita, per questo continuiamo a parlare di questi due personaggi. Ci sono ancora tantissime storie da raccontare e molto di cui i fan possono gioire. Voglio godermi ogni momento e sono entusiasta che i fan possano vedere ciò su cui abbiamo lavorato in queste location incredibili”. Leggi anche The Walking Dead: Daryl Dixon, la serie esclusiva su Sky e NOW