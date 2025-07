Respira, annunciata la data di uscita della seconda stagione

Grande notizia per i fan di Respira, la serie tv con Manu Rios . La seconda stagione, formata da otto episodi , farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi mesi, più precisamente il 31 ottobre . Nel cast anche Najwa Nimri, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón, Alfonso Bassave, Borja Luna, Gustavo Salmerón, Pablo Alborán e Rachel Lascar.

In occasione dell’annuncio della produzione di Respira, Carlos Montero ha dichiarato: “Vogliamo recuperare i grandi medical drama ospedalieri, ma con una prospettiva ferocemente contemporanea che porteremo al limite”. Montero ha aggiunto: “Crediamo che sia il momento perfetto per difendere il lavoro quasi eroico dei nostri operatori sanitari, per raccontare la loro dedizione, le loro frustrazioni, le loro gioie e sapere che, nonostante tutto, continuino a prendersi cura di noi. Anche se per farlo devono fare uno sciopero senza precedenti”.

Intervistato in esclusiva da Variety, l’autore ha dichiarato: “Mi sto spingendo per provare altri tipi di serie. Ho sempre amato i medical drama e ho pensato che questo fosse il momento giusto per lavorarci".

Manu Rios, classe 1998, è tra i volti in maggior ascesa nel mondo del piccolo e grande schermo. Dopo aver conquistato il pubblico con il ruolo di Patrick Blanco Commerford nella serie tv Elite, l’attore ha successivamente preso parte alla produzione L'età dell'ira.