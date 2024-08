Respira, cosa sapere sulla serie tv spagnola Netflix: trama e cast

Uno show in otto episodi che racconta la vita dentro e fuori un ospedale di Valencia. Un "Grey's Anatomy" iberico che apre il dibattito sullo stato attuale (e reale) della sanità in molti paesi. Nel cast, alcuni dei volti più amati della serialità spagnola



Gli appassionati di medical drama hanno un nuovo titolo da aggiungere alla lista di prodotti dello stesso genere, uno dei più apprezzati dal pubblico internazionale sul piccolo schermo ormai da decenni.

Su Netflix, dal 30 agosto, debutta Respira, la nuova serie televisiva con Manu Rios e Bianca Suárez, uno show i cui otto episodi che compongono la prima stagione arrivano in streaming in un'unica uscita.

Il titolo, presentato al pubblico come una versione ispanica di Grey's Anatomy, è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

La trama, intrisa di attualità Dramma e commedia, finzione e realtà - in termini di spunti tratti dall'attualità – e una sceneggiatura accattivante, che segue il ritmo frenetico delle giornate dei protagonisti, sono gli elementi chiave della formula di Respira, lo show spagnolo nato da un'idea dei creatori di Élite, il teen drama Netflix di successo ricco di venature thriller, che si candida a diventare la novità più interessante per quella parte di pubblico che ama le storie ambientate in corsia.

Nello show, che racconta vicende che si svolgono nei giorni nostri, un gruppo di professionisti dell'ospedale Joaquin Sorolla di Valencia, medici, dirigenti, specializzandi ed infermieri, sono alle prese con una quotidianità sempre difficile, resa complessa dalle proteste del settore verso un paese che impone tagli e restrizioni a scapito dei pazienti e della fascia più debole della popolazione.

Le immagini del trailer della serie, diffuso in versione italiana già da alcune settimane, portano lo spettatore nel vivo del conflitto interiore dei protagonisti, divisi tra le richieste della loro categoria e il senso del dovere verso i malati.

I pazienti, come per tutti i medical drama, fanno il resto, ciascuno con la propria storia personale.

Tra questi, spicca la Presidente della comunità valenzana, anche lei affetta da una patologia da curare in un ospedale pubblico, uno di quelli presi di mira dal governo centrale.

Nel cast anche Manu Rios e Bianca Suárez L'ospedale Joaquin Sorolla di Valencia è il nucleo da cui partono le tante storie dei singoli che lo abitano.

Tra i personaggi, emerge Biel de Felipe (l'attore Manu Rios, già star di Élite), uno dei più solerti in reparto, tra quelli che più si sacrificano per i pazienti con turni estenuanti di lavoro.

C'è poi Bianca Suárez (nel cast de Le ragazze del centralino), la dottoressa Jessica Donoso e Borja Luna, il bravo oncologo, nonché sindacalista, Nestor Moa. Blanca Martínez interpreta la Presidente, anche lei con un personaggio ricco di sfaccettature. Alfonso Bassave è, invece, il direttore sanitario Luis, sempre attento ai conti della struttura.

Non mancano i momenti leggeri all'interno dell'impianto drammatico dello show, né il racconto delle vicende sentimentali dei protagonisti a cui appassionarsi.

