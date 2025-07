La forza di una donna, tutte le anticipazioni fino al 1° agosto

La forza di una donna, le anticipazioni di giovedì 31 luglio

Come rilanciato dal sito di TV Sorrisi e Canzoni, questa la trama dell’episodio in onda giovedì 31 luglio: “Intanto Piril è venuta a scoprire che la madre di Alp, Julide, è ospitata a casa di suo padre Suat. Questa rivelazione la spinge a decidersi di raccontare a suo marito che Bahar e i suoi figli sono vivi, ma Suat fa di tutto per dissuaderla da questo intento. Enver riesce finalmente a costruirsi una clientela nel quartiere e a farsi benvolere. Hatice, dopo aver appreso i pettegolezzi che girano sul suo conto, discute con Sirin a proposito del trapianto di midollo per Bahar, poiché la ragazza minaccia di tirarsi indietro. Sarp ha un acceso diverbio con la sua nuova moglie, Piril, in merito a Bahar e i piccoli. Jale e Musa condividono un momento di divertimento e risate, ricordando la casa in cui sarebbero dovuti andare a vivere prima del matrimonio. Ceyda, addolorata per la mancanza del figlio, si esibisce al locale ubriaca e, dopo essere stata cacciata e malmenata, accorre Hikmet in suo soccorso”.