Alessio Lapice, l'attore lascia la serie Imma Tataranni: ecco perché

Per quattro stagioni nei panni del maresciallo Ippazio Calogiuri, Lapice non tornerà in "Imma Tataranni 5". Ad annunciarlo era stato lui stesso lo scorso marzo e, con la trasmissione delle repliche, il suo addio è tornato in auge

Gli sceneggiatori hanno quindi dovuto scrivere un'uscita di scena credibile e rispettosa per Calogiuri, per chiudere il ciclo narrativo che lo vedeva protagonista.

Ma perché, Alessio Lapice ha deciso di lasciare Imma Tataranni - Sostituto procuratore? Il motivo risiede nei nuovi progetti cinematografici e televisivi che lo terranno impegnato nei prossimi mesi . Lapice non voleva legare il suo nome e il suo volto ad un unico personaggio, e ha scelto di intraprendere un passo naturale verso la sua crescita professionale, cimentandosi in nuovi ruoli.

"Sono trascorsi all’incirca poco più di 6 anni dalla prima volta che incontrai Francesco Amato per parlare di questo personaggio, Ippazio Calogiuri, noi due sconosciuti, inconsapevoli delle nostre strade, delle congiunzioni astrali e di tutto quello che nel corso di questi anni avremmo percorso e vissuto insieme", scriveva Alessio Lapice su Instagram già lo scorso marzo. "Poi siete arrivati voi, il pubblico, che con grande affetto e passione avete seguito la storia di questo ragazzo, un pò come fosse la vostra. Quante cose sono accadute nel corso di questi anni, nella mia vita e in quella di Calogiuri , quante cose vi vorrei raccontare, ma non basterebbe mai il tempo e molto probabilmente non riuscirei a trattenere l’emozione". Un messaggio d'addio colmo d'emozione, e di commozione.

Chi è Alessio Lapice

Napoletano classe 1991, Alessio Lapice ha frequentato l’Accademia Duse International e diversi laboratori di recitazione al Centro Sperimentale. Nel 2015 ha esordito in tv con la fiction Rai Sotto copertura, per poi partecipare a serie come Don Matteo, L’onore e il rispetto, Fuoco amico TF45 – Eroe per amore e Gomorra – La serie. Nel 2017 ha debuttato anche al cinema con Il padre d’Italia, seguita da ruoli da protagonista in Tafanos e Nato a Casal di Principe, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il suo primo ruolo importante è arrivato nel 2019 con Il primo re di Matteo Rovere, epopea in cui interpreta Romolo accanto ad Alessandro Borghi. Nello stesso anno ha debuttato nella serie Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore, interpretando il carismatico maresciallo Ippazio Calogiuri, ruolo che lo ha reso uno dei volti più amati del piccolo schermo. E a cui, oggi, si prepara a dire addio.