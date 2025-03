Fauda 5, la nuova stagione della serie tv inizierà riprese ad aprile

Le riprese della quinta stagione di Fauda, la serie thriller di azione che segue agenti sotto copertura israeliani intenti a catturare terroristi, inizieranno alla fine di aprile. Attualmente in pre-produzione, la serie sarà ambientata sia in Israele, sia all’estero, dove la squadra protagonista intraprenderà una missione. Come riporta in esclusiva Variety, lo show creato dall’attore Lior Raz e dal giornalista Avi Issacharoff coinvolgerà anche lo scrittore Omri Shenhar e il regista Omri Givon, che aveva diretto la quarta stagione. Finora, i dettagli sul cast e sulla trama non sono noti. Fauda, che in arabo significa “caos”, si basa sulle reali esperienze dei suoi creatori e ritrae il Medio Oriente e il conflitto israelo-palestinese. Lo sviluppo della quinta stagione aveva subito ritardi a causa degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e della conseguente guerra a Gaza. Un assistente di produzione, Matan Meir, era stato ucciso in un tunnel pieno di trappole esplosive nel nord di Gaza mentre militava come soldato nell’esercito israeliano, mentre la star Idan Amedi era rimasto gravemente ferito per un’esplosione. Sembra quindi che la quinta stagione abbia subito una riscrittura. All’inizio del 2026 dovrebbe essere presentata in anteprima su Yes TV in Israele. In seguito ci sarà il lancio mondiale su Netflix (disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), la piattaforma di streaming che ha trasmesso le ultime quattro stagioni.