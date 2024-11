Endless Love, le anticipazioni della puntata di oggi 28 novembre

Le circostanze legate alla morte di Ozan e alla scomparsa di Asu, nodi centrali della trama delle puntate delle ultime settimane, stanno per essere chiarite, non senza ulteriori depistaggi volti ad allontanare i protagonisti dalla verità. Oltre all'appuntamento quotidiano delle 14:10, la serie televisiva turca va in onda anche in prima serata con più episodi

Endless Love, che ha ripreso in maniera stabile il suo posto nella programmazione quotidiana di Canale 5, con l'appuntamento in fascia pomeridiana delle 14:10, va in onda in chiaro e in streaming su Mediaset Infinity, giovedì 28 novembre anche a partire dalle 21:35, per una prima serata imperdibile per il pubblico dei fan della serie televisiva che nel 2017 ha vinto agli International Emmy Award nella categoria Miglior telenovela, e che anche in Italia vanta un'ampia platea di spettatori.

Mentre la storia procede a grandi passi verso il finale - la soap è andata in onda in Turchia fino al 2017, in Italia viene trasmessa per la prima volta - Kemal, il protagonista interpretato da Burak Özçivit, è ancora lontano dalla verità sulle due vicende che lo hanno visto coinvolto in prima linea nell'ultima stagione: la morte di Ozan e la sparizione di sua moglie Asu.