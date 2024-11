Il Gattopardo, arriva l'adattamento tv con Kim Rossi Stuart

Nelle scorse ore è stato svelato il primo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo show di Netflix che vede il celebre attore italiano affiancato da Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La nuova serie della piattaforma di streaming è ispirata al famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa



È finalmente uscito il teaser trailer ufficiale de Il Gattopardo, la serie televisiva di Netflix che vede protagonista Kim Rossi Stuart.

Nelle scorse ore è stato svelato il primo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo show della piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che vede il celebre attore italiano affiancato da Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La nuova serie è ispirata al famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Si tratta di uno dei titoli televisivi più attesi del 2025, adattamento di uno dei libri più belli della letteratura italiana di tutti i tempi, con un racconto che propone temi molto attuali in quanto universali: dal potere all'amore fino ad arrivare al costo del progresso, questo classico intramontabile della letteratura italiana non scade mai, anzi.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Il Gattopardo di Netflix, aspettando di vederlo sulla piattaforma di streaming il prossimo anno.

La trama

Il Gattopardo è basato quindi sull'omonima opera letteraria, considerata all'unanimità come uno dei più grandi romanzi italiani di tutti tempi. La storia è ambientata nella Sicilia del 1860, durante i moti siciliani.

Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, è al centro della storia. Conduce una vita all'insegna della bellezza e dei privilegi, tuttavia l'aristocrazia siciliana si sentirà minacciata dall'unificazione italiana e così Fabrizio Corbera dovrà rendersi conto che il futuro della sua famiglia è minacciato da un grosso pericolo.

Per cercare di salvare la sua casata e se stesso, Fabrizio dovrà per forza stringere nuove alleanze, benché ciò lo faccio andare contro i suoi principi. Si ritroverà di fronte a una scelta molto difficile: potrebbe salvare capre e cavoli, ossia il futuro della sua famiglia e i suoi privilegi, organizzando un matrimonio salvifico per tutti, ossia quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi, tuttavia se lo facesse spezzerebbe il cuore a sua figlia Concetta, creatura che adora più di ogni altra cosa al mondo…

Una produzione enorme Vestiti vaporosi, saloni nobiliari, le vie di Palermo e le ville di Bagheria: questa serie televisiva è un progetto enorme, una produzione grandissima che è stata presentata nelle scorse ore alla stampa in pompa magna. Non mancano nei dialoghi le celebri battute tratte dal romanzo omonimo, prima tra tutti la citazione delle citazioni: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.

I primi piani di Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio sono tantissimi, così come quelli di Saul Nanni nel ruolo di Tancredi, di Deva Cassel come Angelica e di Benedetta Porcaroli alias Concetta. Lo show è prodotto e girato in Italia, e arriverà nel 2025 su Netflix. La piattaforma di streaming proprio ieri, martedì 19 novembre 2024, ha presentato alla stampa la serie, nel suo teatro di Hollywood.

"Ho lavorato nell'industria televisiva italiana per quasi 30 anni. Quando ho iniziato la mia avventura a Netflix, Il Gattopardo è stato il primo progetto che ho voluto produrre per la sua portata e ambizione", ha spiegato in un video Tinny Andreatta, vicepresidente dei contenuti per l'Italia.

Sei episodi La serie è composta da sei episodi, scritti da Richard Warlow e Benji Walters e diretti da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). "Visconti ha trasformato il classico di Tomasi di Lampedusa in un capolavoro cinematografico, ma c'è sempre stato molto di più nella storia”, ha aggiunto Tinny Andreatta, vicepresidente dei contenuti per l'Italia di Netflix. “Il Gattopardo cattura un momento iconico della storia italiana. Ma è anche la storia di un uomo che appartiene a un'epoca che sta finendo, con un futuro difficile da immaginare. In questo senso, sembra molto moderno e universale”. Andreatta ha lanciato il trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) dicendo: "Il nostro obiettivo era rimanere fedeli al romanzo approfondendo però i personaggi".

Il cast della serie Protagonista di questa serie è l'attore Kim Rossi Stuart, che recita nel ruolo di Don Fabrizio Corbera. Al suo fianco, ci sono i colleghi Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Porcaroli interpreta Concetta, l’amata figlia di Fabrizio. Deva Cassel è la bella e ricca Angelica, mentre Saul Nanni ricopre il ruolo di Tancredi. "Le grandi storie possono venire da qualsiasi posto", ha commentato durante la presentazione tenutasi ieri per la stampa nel teatro di Netflix a Hollywood la chief content officer di Netflix Bela Bajaria, presentando anche le altre novità in lingua non inglese in arrivo sulla piattaforma. "Oltre il 70% delle visualizzazioni su Netflix avviene con sottotitoli (esistono in 33 lingue) o doppiate (in 36 lingue)", ha sottolineato Bajaria, che crede fermamente che questo sia un vantaggio per il pubblico, ma anche per i creatori, "perché le loro storie 'locali' possono avere impatto in tutto il mondo". Per questo, spiega la dirigente, Netflix ha collaborato con più di 1.000 produttori provenienti da oltre 50 Paesi al di fuori degli Stati Uniti.

Un'altra serie tratta da un classico della letteratura Tra i titoli non in inglese in arrivo, c'è un'altra serie tratta da un classico della letteratura mondiale, colombiana in questo caso: Cent'anni di solitudine. "È la prima trasposizione del romanzo di Gabriel García Márquez: siamo riusciti ad avere il beneplacito della famiglia, a condizione di girare in Colombia e in spagnolo", ha raccontato emozionato Paco Ramos, vicepresidente dei contenuti per l'America Latina. La serie arriva a dicembre sulle tv di tutto il mondo. E il 29 novembre sarà disponibile Senna, altra superproduzione brasiliana. Molti i titoli sviluppati in Asia, dall'India al Giappone, passando per la Corea del sud: "Più dell'80% dei nostri abbonati guarda K-content", ha valutato Minyoung Kim, vicepresidente per l'Asia-Pacifico. Tra le nuove uscite e i ritorni, è attesissima la seconda stagione di Squid Game 2, che debutterà il giorno di Santo Stefano.

