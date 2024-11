Paul Teal, attore di One Tree Hill, è morto all'età di 35 anni

Paul Teal, attore con un ruolo ricorrente in One Tree Hill, è morto all'età di 35 anni.

La sua compagna, Emilia Torello, ha condiviso un post sui social media confermando il decesso dell'attore, avvenuto lo scorso 15 novembre.

Il post della compagna

"L'uomo più premuroso, ispiratore, motivato, autodisciplinato e amorevole è mancato venerdì 15 novembre 2024", ha scritto Emilia Torello, comunicando la morte di Paul Teal.

"Paul, eri la mia anima gemella, il mio futuro marito, la mia roccia e il mio futuro. Mi hai riempito i polmoni di risate, lo stomaco di farfalle e il cuore di amore. Sei stato portato via troppo presto, in una battaglia che hai combattuto coraggiosamente". La ragazza ha poi proseguito: "Una parte di me è morta con te, ma ti prometto che combatterò per trovare gioia nella vita tanto duramente quanto hai combattuto tu per vivere ogni singolo giorno. Il mondo è fortunato ad aver avuto anche solo un momento con Paul Teal, e io sono la persona più fortunata, perché ho potuto chiamarti mio. Ti amerò per sempre".