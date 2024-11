Addio a Song Jae rim, attore e modello sudcoreano scomparso a 39 anni

La polizia ha confermato che l’uomo è stato trovato morto nel suo appartamento nel distretto di Seongdon, a Seoul. Ancora sconosciute le cause del decesso. L'attore era noto per le sue interpretazioni nelle serie tv "Two Weeks'", "'Unkind Ladies" e "Queen Woo"

L’attore Song Jae rim è morto martedì 12 novembre all’età di 39 anni. La stazione di polizia di Seongdong a Seoul ha confermato che l’uomo è stato trovato privo di vita nel suo appartamento nel distretto di Seongdong. Sulla scena, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata trovata anche una lettera di due pagine. Le voci che circolano in rete hanno alimentato le speculazioni secondo cui Song Jae Rim potrebbe essere morto suicida, tuttavia, la causa esatta del decesson non è stata ancora confermata. Le autorità hanno indicato che al momento non ci sono “segni di atti illeciti” e hanno comunicato che le indagini sulla scomparsa dell’attore sono in corso.

la carriera di Song Jae-rim

Song Jae-rim ha iniziato la sua carriera come modello per le collezioni di Seul di Juun. J, Herin Homme e Ha Sang Beg ed è apparso anche in riviste quali Bazaar Korea, Vogue Girl Korea, Dazed & Confused Korea, Nylon Korea, GQ Korea, Arena Homme + Korea, Esquire Korea e Marie Claire Korea.

Nato nel 1985, Song Jae Rim ha debuttato come attore nel film del 2009 Actresses e ha ottenuto un ampio riconoscimento per il suo ruolo nel dramma del 2012 The Moon Embracing the Sun. Ha continuato ad apparire in molte serie tv di successo, tra cui Flower Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Bad Girls, Our Gap-soon, Surfing House, Let Me Hear Your Song e Queen Woo.