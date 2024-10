Disclaimer, nella serie tv una canzone di Umberto Tozzi

Per la sua nuova serie televisiva di successo, Alfonso Cuarón ha scelto un brano del cantautore italiano per accompagnare magistralmente un momento cardine della trama. Con ben 87 credits di suoi brani in show televisivi e film - molti dei quali sono produzioni internazionali - il cantautore e chitarrista torinese vanta tantissime presenze sul piccolo e grande schermo. Stavolta tocca alla hit "Ti amo"



In Disclaimer - La vita perfetta si ascolta qualcosa di inaspettato: una canzone di Umberto Tozzi, scelta come colonna sonora per accompagnare un momento cardine della trama della miniserie televisiva del 2024, scritta e diretta da Alfonso Cuarón e distribuita su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Per la sua nuova serie tv di successo, Cuarón ha scelto un brano del cantautore italiano, il che comunque non dovrebbe far strabuzzare gli occhi: con ben 87 credits di suoi brani in show televisivi e film - molti dei quali sono produzioni internazionali - il cantautore e chitarrista torinese vanta tantissime presenze sul piccolo e grande schermo. Analizzando la pagina IMDb dedicata all’artista e all’utilizzo delle sue hit in serie e pellicole, Elisa Giudici di Rockol fa notare con un pizzico di ironia quanto segue: “Non c’è annata in cui almeno un paio di registi non abbiano pensato ‘qui ci piazzo una bella canzone di Tozzi, e abbiamo risolto’”.



Gloria e Ti amo sono i brani più gettonati Tra i brani più gettonati di Umberto Tozzi al cinema e in tv, ce ne sono in particolare due. Chiaramente la prima è Gloria, complice anche l'enorme successo della versione inglese che nel 1982 cantava Laura Branigan, consacrando a hit mondiale il capolavoro dell’artista di Torino. Ma anche la versione originale italiana cantata da Tozzi viene utilizzata spesso e volentieri.

L'altro pezzo tra i più usati sullo schermo è Ti amo, canzone del 1977 che divenne immediatamente non solo una hit ma addirittura un cult.

Ed è proprio questo brano, Ti amo, che si può ascoltare non appena iniziano a rotolarsi titoli di coda del primo episodio di Disclaimer.

Ma analizziamo nel dettaglio come viene usata questa canzone.

Ti amo come colonna sonora di Disclaimer

Una coppia di innamorati si concede una vacanza in Italia. Il primo episodio della serie televisiva si chiude con un loro autoscatto a Venezia, fuori dalla stazione ferroviaria. Proprio mentre si vira verso la dissolvenza in nero, partono le note della hit di Tozzi, Ti amo, un perfetto accompagnamento dei titoli di coda dell'episodio pilota. Benché a prima vista (anzi: a un primo ascolto) questo uso possa sembrare il solito luogo comune da cartolina targata Italia, il fatto che quelle parole d'amore ben presto verranno totalmente storpiate, come ben sapranno gli spettatori di Disclaimer, rende l'impiego del brano molto interessante e non certo stereotipato e banale.

Anche nel recente Speak no Evil un brano di Tozzi

Rockol fa notare anche un'altra presenza di brani di Tozzi in produzioni internazionali appena arrivate al pubblico italiano: qualche settimana fa, infatti, è giusto nelle sale l’horror Speak no Evil, remake anglofono dell’omonimo titolo danese. La trama racconta di due stranieri in vacanza in Italia, e in una scena li vediamo brindare con un bicchiere di buon vino e un piatto di orecchiette mentre sullo sfondo ascoltiamo la canzone Gloria. Pure qui il brano, dal ritmo e dalle parole così ottimistici, sarà invece il preludio di un contesto che si rivelerà agli antipodi di quella positività…

Insomma, le note (e le parole) di Umberto Tozzi vengono spesso scelte per fare da contrappunto alle trame, alle azioni e ai personaggi. Per quanto riguarda Ti amo in Disclaimer, bisogna arrivare al gran finale della miniserie per capire quanto quell'uso musicale sia davvero magistrale, dunque non ve lo diremo di certo qui onde evitare spoiler...



Disclaimer è disponibile in esclusiva su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dall'11 ottobre 2024.