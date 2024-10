Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, le anticipazioni delle prime puntate

La storia di Max e Mauro e di come diventarono gli 883. Una storia di musica e di grande amicizia. La storia di un’intera generazione. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di due giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Venerdì 11 ottobre

Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Ed è dai banchi di un liceo di Pavia che ha inizio il racconto di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la dramedy Sky Original di Sydney Sibilia che debutta domani, 11 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW coi primi due episodi diretti da Sydney Sibilia.

La serie La serie, in otto episodi prodotti da Sky Studios e da Groenlandia - società del Gruppo Banijay, è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max, interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo, e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli – Vostro Onore, Gli invisibili, Il filo sottile) sono due classici “underdog”: un nerd e un entusiasta affossati nella nebbia di Pavia, che, grazie alla musica, diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Da una parte Max e la sua passione per il punk unita a una feroce timidezza, dall’altra Mauro e la sua smania di arrivare, di farcela, ma a fare cosa non si sa. Due che da soli, forse, non sarebbero andati lontano, ma che insieme hanno dato inizio a una leggenda arrivata fino a noi.

I crediti Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k).

SINOSSI DEl PRIMo EPISODIo Per il giovane Max Pezzali essere stato bocciato è la fine: dovrà rinunciare alle vacanze, perderà gli amici e soprattutto dovrà passare l’estate lavorando nel negozio di fiori di famiglia. Ma per fortuna ha la musica. Tutto cambia quando Silvia, la più bella ragazza di Pavia, lo invita a uscire e Max le fa una promessa azzardata: scriverà una canzone per lei!