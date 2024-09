Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2, Tamara Smart sarà Thalia Grace

La seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha trovato la sua Thalia Grace. A interpretarla sarà Tamara Smart, che si unirà al cast fisso composto da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

La notizia arriva dopo la conferma, da parte di Variety, di Timothy Simons nel ruolo di Tantalus.

La seconda stagione dello show sarà basata sul libro Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri, il secondo libro della serie Percy Jackson scritta da Rick Riordan. La produzione è attualmente in corso, e il suo debutto è atteso per il 2025.

Il ruolo di Thalia Grace

"Thalia Grace è uno dei personaggi più importanti nell'universo di Percy Jackson: trovare l'attrice giusta era fondamentale", ha detto l'autore Rick Riordan. "Thalia è una guerriera potente, un'amica leale e una semidea ribelle con una sensibilità molto punk. Non appena abbiamo visto Tamara Smart interpretare questo ruolo, abbiamo capito di aver trovato la nostra figlia di Zeus. Era, senza alcun gioco di parole, elettrica".

Thalia è la figlia semidea di Zeus. Cresciuta come senzatetto per le strade di New York, ha creato una sua famiglia con altri due semidei: Luke Castellan (figlio di Ermes) e Annabeth Chase (figlia di Athena). I tre si sono giurati di proteggersi e di guardarsi le spalle, per scampare dai mostri che danno loro la caccia. Quando tentano di raggiungere il Campo Mezzosangue, vengono inseguiti dalle Furie. A quel punto Thalia, per permettere ai suoi amici di arrivare vivi al campo, decide di sacrificarsi. Per evitare che venga uccisa, Zeus la trasforma in un albero.