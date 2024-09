5/9 ©Webphoto

Attore classe 1983, Matteo Martari ha lavorato a lungo come modello per le principali Maison. Il debutto al cinema avviene nel 2015, con La felicità è un sistema complesso. Anche lui, come Elena Radonich, è nel cast di Luisa Spagnoli e di Fabrizio De André - Il principe libero (nei panni di Tenco). Nel cast di Un passo dal cielo, I bastardi di Pizzofalcone e Cuori, ha recitato in importanti produzioni quali La dea fortuna e Le ragazze non piangono

