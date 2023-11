Cuori, possibile una terza stagione: le anticipazioni

" Tutte le storie sono aperte . È tutto in sospeso. Siamo stati abbastanza abili o forse antipatici, visto che sui social volano insulti all'indirizzo degli sceneggiatori", ha spiegato Simona Coppini commentando il finale di Cuori 2 ( FOTO ). Gli ultimi due episodi, intitolati Il futuro non esiste che al presente (11) e Niente è impossibile (12), sono andati in onda su Rai1 domenica 5 novembre e restano disponibili su RaiPlay insieme alle puntate precedenti. Tuttavia, i fan non hanno amato moltissimo il finale. Delia , la protagonista, ha scelto di dare una seconda possibità alla madre, che ha mentito sulla sua adozione. Ma, sopratutto, è passata dalla vicinanza al Commissario Giraudo all'amore (rinnovato) per Alberto. Se le puntate precedenti l'avevano lasciata più vicina al primo, con Alberto pronto a sposare Karen, il finale di Cuori 2 ha rivoluzionato tutto. Delia lascia infatti Giraudo, perché ama Alberto. Ma decide comunque di partire. Contemporaneamente Karen lascia Alberto, perché capisce che non ha mai dimenticato Delia. L'uomo si precipita in aeroporto e, finalmente, bacia Delia (sebbene i titoli di coda sul bacio abbiamo deluso il pubblico). Ma davvero è questa, la fine della storia?

Cuori 3 si farà?

Simona Coppini ha confermato di aver già presentato un'idea per Cuori 3, pur spiegando come le idee possano cambiare in base alla disponibilità che gli attori danno e al loro interesse nel continuare il progetto. Tuttavia, l'ok a una terza stagione non è ancora arrivato. Lo scorso aprile Carlo Fuortes, ex AD Rai, aveva anticipato: "Siamo certi che Cuori 2 sarà un successo e potrà partire Cuori 3, quindi c'è anche un impegno per il futuro". Probabile, dunque, che i vertici stiano aspettando tutti i dettagli sugli ascolti per decidere. Ciò che è certo è che è stato presentato un concept sul futuro dei personali principali, e che l'arrivo di un eventuale Cuori 3 non è immediato (dal via libera alla messa in onda ci vuole circa un anno e mezzo). Sul futuro di Delia e Alberto, la sceneggiatrice ha detto: "Sicuramente si vorranno per sempre bene. C'è un legame che, a prescindere da quello che succederà tra loro, non si spezzerà mai".