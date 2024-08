Il nuovo adattamento abbinerà alla riflessione sull'eterna giovinezza, quella sulla bellezza. Sviluppato in chiave contemporanea, lo show avrà due protagonisti: Dorian Gray e il pittore Basil, qui fratello del giovane



L'industria dell'intrattenimento, cinematografica e televisiva, non smetterà mai di farsi sedurre dal fascino di Dorian Gray, la conferma è l'arrivo, prossimamente, di una nuovo adattamento per il piccolo schermo del romanzo immortale di Oscar Wilde.

I dettagli su The Grays – si chiamerà così il progetto – sono stati diffusi in esclusiva da Deadline che ha fornito notizie sulla produzione che è al lavoro su una nuova versione a episodi della storia del giovane che diede la sua anima in cambio della giovinezza e della bellezza eterna.

La trama con due protagonisti Sono passati più di cento anni dalla pubblicazione de Il ritratto di Dorian Gray ma il romanzo capolavoro di Oscar Wilde è più attuale che mai, specie per i numerosi spunti di riflessione sui temi della giovinezza e della bellezza, ossessioni dominanti del mondo moderno.

Saranno questi, infatti, gli argomenti profondi che animeranno la nuova storia che trae ispirazione da quella inventata dal romanziere di Dublino, una versione che sarà, nei fatti, una rilettura contemporanea della storia.

Significative, per ora, le differenze con la versione originale sulla carta, a cominciare dallo sdoppiamento del protagonista.

The Grays, come suggerisce il titolo, avrà più personaggi principali. Accanto al giovane Dorian Gray ci sarà suo fratello Basil, che nel romanzo era il pittore Basil Hallward, realizzatore dell'infausto ritratto.

Molta la curiosità su come sarà trattato il tema della bellezza. C'è spazio per una feroce satira sula cultura e il mondo moderno, sui social e su molto altro ma per saperne di più occorrerà tenersi aggiornati sulla lavorazione del soggetto e sul copione, affidato a Katie Rosie Rogers e a suo fratello Robbie che hanno scritto a quattro mani un episodio dell'acclamata e candidata agli Emmy serie thriller Compagni di viaggio. Lei, da sola, ha firmato la sceneggiatura di quasi cinquanta episodi di Supergirl.



L'ultimo adattamento Dorian Gray del 2009 The Grays sarà una produzione targata Netflix prodotta da Berlanti Productions di Greg Berlanti, che quest'anno è tornato alla regia con Fly Me to the Moon (GUARDA LE FOTO DELLA PREMIERE) e Warner Bros. Television. La regia sarà di Lee Toland Krieger che ha diretto la serie You, di cui Berlanti è co-ideatore. Tra i nomi esperti della produzione c'è anche Rita Mimoun, nel team di Dawson's Creek.

Il ritratto di Dorian Gray non è certo al primo adattamento sullo schermo. Per il cinema sono state realizzate due versioni. La prima è datata 1945 con Hurd Hatfield nei panni del giovane protagonista. Nel 2009, invece la parte è toccata a Ben Barnes che fu affiancato sul set da Colin Firth, interprete di Lord Henry Wotton. Al momento non ci sono dettagli sul cast e sulla scelta dei due protagonisti. La sceneggiatrice ha scritto su Instagram di non sperare di aver reso giustizia all'estetica e alla bellezza della scrittura di Wilde. Tra i fan del romanzo gotico cresce l'attesa.



