Supacell 2, in arrivo la nuova stagione della serie tv Netflix

Supacell 2 si farà. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato sui social la nuova stagione della serie tv, che arriverà dopo il debutto sulla piattaforma lo scorso giugno dei sei episodi della prima stagione. Secondo la sinossi ufficiale lo show creato da Rapman, che è anche produttore esecutivo e, insieme a Sebastian Thiel, regista, racconta la storia di “un gruppo di cinque persone comuni che sviluppano inaspettatamente dei superpoteri. Hanno poco in comune, tranne una cosa: sono tutti neri del Sud di Londra. Spetta ad un uomo, Michael Lasaki, riunirli tutti per salvare la donna che ama”. Il cast include Adelayo Adedayo, Calvin Demba, Tosin Cole, Nadine Mills, Eric Kofi-Abrefa, Josh Tedeky, Eddie Marsan, Ky-mani Carty e Rayxia Ojo.

INDIVIDUALISMO E DIPENDENZA DALLA TECNOLOGIA

“Supacell considera come l’individualismo abbia causato fratture nelle società occidentali, in particolare nelle comunità nere che in precedenza prosperavano grazie alla collettività”, ha scritto in una recensione per Variety Aramide Tinubu. “Lo show riflette anche sul motivo per cui la nostra dipendenza dalla tecnologia ha senza dubbio un costo”.