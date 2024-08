Getting LOST, a settembre arriva il documentario sulla serie tv

Il 22 settembre, a vent’anni dalla messa in onda della prima puntata di Lost, arriverà su Netflix (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Getting LOST, il documentario sulla serie che ha rivoluzionato la storia della tv con numeri irripetibili. La pellicola celebrerà le sei stagioni e i 114 episodi dello show dalla trama che, secondo il New York Times, è “la più avvincente nella storia della televisione”. Forse spiegherà anche il contestato finale della serie, all’epoca dell’uscita così atteso dal pubblico che persino l’allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama aveva rinviato il discorso di fine gennaio sullo Stato dell’Unione. Lost, che prende le mosse dalla sopravvivenza di un gruppo di persone su un’isola deserta dopo un incidente aereo, affronta il potere del destino tra azione, dramma, commedia e fantasy.