Già nel 2006, quando era impegnata sul set della terza stagione di "Lost", l'attrice canadese dichiarava che nel suo futuro vedeva altro oltre la recitazione. Nelle pause di lavoro degli ultimi anni si stava dedicando alla scrittura e a progetti umanitari

Evangeline Lilly ha detto addio a Hollywood, lo ha annunciato lei stessa pubblicamente attraverso il suo profilo Instagram ufficiale che conta quasi due milioni e mezzo di follower. La notizia ha suscitato molta emozione tra i fan che le hanno chiesto se la sua è una decisione definitiva. “Potrei tornare a Hollywood un giorno”, ha scritto l'attrice che non ha mai nascosto, anche in passato, di voler dedicarsi anche ad altro, oltre la recitazione. A riprova delle sue intenzioni, un video vecchio di quasi venti anni che dimostra che già tanto tempo fa il suo obiettivo non era quello di fare l'attrice per sempre.



L'addio a Hollywood e il ritorno (forse)

Una poco più che venticinquenne Evangeline Lilly dichiarava alle telecamere in una delle pause sul set dove stava girando la terza stagione di Lost che nel suo futuro si immaginava un'attrice in pensione, occupata a scrivere e a dedicarsi ad altri progetti, non per forza sul set.

Fa una certa impressione ascoltare queste parole a distanza di quasi venti anni (il girato è del 2006) nel giorno in cui l'attrice annuncia di voler abbandonare la recitazione. Ha sempre avuto le idee chiare, alla fine.

Dopo decenni di fama globale legati alla popolarità di alcuni dei maggiori successi del cinema e della tv del nuovo millennio, la canadese, che ad agosto compirà quarantacinque anni, ha deciso che la sua stagione sotto i riflettori è finita. Almeno per ora.

Nel suo messaggio lasciato sotto al post video, Lilly, infatti, precisa che pur sentendosi “pronta” a lasciare le scene, non esclude un ritorno a Hollywood. Magari un giorno, precisa. Adesso è il momento, per lei, che si è sempre interessata d'altro, di dedicarsi a tempo pieno a ciò che le dà gioia: la scrittura e i progetti umanitari. approfondimento Da Lost agli Avengers: i 40 anni di Evangeline Lilly. FOTO

Evangeline Lilly, la carriera tra cinema e tv Qualche tempo fa Evangeline Lilly aveva condiviso con Variety le sue esperienze nei tre anni di pausa dopo la fine delle riprese dell'ultimo capitolo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania (GUARDA LE FOTO DELLA PREMIERE).

Dopo aver girato il terzo capitolo della saga dedicata al supereroe interpretato da Paul Rudd, l'attrice che ha indossato la tuta di Hope van Dyne ha occupato il suo tempo scrivendo e occupandosi di progetti ambientali e umanitari (tra le varie cose, ha fondato una ONG in Ruanda che è attiva da molti anni), esperienze in parte anche documentate sui social

La star potrebbe, dunque, tornare a tempo pieno a queste attività ora che ha messo un punto alla sua carriera da attrice iniziata ufficialmente nel 2002 con la partecipazione a qualche episodio di Smallville.

Lost ha rappresentato la svolta della sua carriera, col personaggio di Kate Austin ha acquisito una popolarità mondiale recitando per oltre cento episodi della serie di culto. Prima dei film targati Marvel, la saga di Ant-Man e Avengers: Endgame, c'è stata la chiamata di Kathtyn Bigelow per The Hurt Locker e poi Real Steel – Cuori d'acciaio di Shawn Levy. Importante anche la collaborazione con Peter Jackson nella saga de Lo Hobbit dove ha interpretato Tauriel, un personaggio creato per il film che non compariva nel testo originale di Tolkien. approfondimento Lost, 10 anni fa l’ultimo episodio della serie: gli attori oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie