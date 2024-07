Cosa sappiamo su Bravo - Un poliziotto a modo suo, con Marco Bocci

Diretta da Beniamino Catena, Alex Bravo - Un poliziotto a modo suo annovera nel cast anche Federica De Benedittis nel ruolo di Sofia. La poliziotta, braccio destro di Bravo nelle indagini, cerca di nascondere il suo amore per lui. Perché, tra intrighi polizieschi e avventura, nel nuovo titolo con Marco Bocci ( FOTO ) c'è spazio anche per l'amore.

Girata tra la città e il litorale marchigiano, la nuova fiction targata Mediaset è incentrata - per l'appunto - sulla figura di Alex Bravo. Un poliziotto playboy , la cui vita si fa ancor più caotica quando scopre d'avere una figlia .

Le riprese si sono concluse a Senigallia lo scorso giugno ma, per vedere le sei puntate in prima serata di Alex Bravo - Un poliziotto a modo suo, bisogna attendere il prossimo autunno .

Tra i titoli in programma, anche una nuova fiction con Marco Bocci : Alex Bravo - Un poliziotto a modo suo.

La carriera di Marco Bocci

Attore di teatro, ora volto notissimo del piccolo schermo italiano, Marco Bocci è stato tra i protagonisti di Incantesimo e di Caterina e le sue figlie 2. Visto anche in diverse pellicole cinematografiche, ha raggiunto la fama grazie al ruolo del commissario di polizia Nicola Scialoja in Romanzo criminale - La serie, e a quello di Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia.

In carriera, Bocci ha recitato in produzioni diversissime tra loro, dalla commedia Scusate se esisto! con Paola Cortellesi e Raoul Bova a Italo, storia di un cane che ottiene la cittadinanza italiana di Scicli.

Protagonista di Solo, giudice di Amici di Maria De Filippi, durante il Covid-19 approda su Prime Video col film Bastardi a mano armata. Il suo ultimo film è Double Soul, per la regia di Valerio Esposito.