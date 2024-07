Muhammad Ali, la via la produzione della serie tv sulla sua vita

Lo sceneggiatore Ben Watkins ha dichiarato: “Avere l'onore di raccontare la storia del mio più caro eroe, Muhammad Ali, è straordinario e spaventoso, un sogno diventato realtà. Sono pieno di un travolgente senso di orgoglio, responsabilità e, soprattutto, gratitudine”

Prime Video ha dato il via libera alla realizzazione della serie tv The Greatest sulla vita di Muhammad Ali. Variety ha pubblicato i primi dettagli della produzione che vedrà Jaalen Best nel ruolo del protagonista.

The Greatest, al via la produzione della serie tv Muhammad Ali è stato uno dei più grandi simboli dello sport nel mondo. La storia del pugile statunitense sarà raccontata nella produzione targata Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ben Watkins coinvolto come sceneggiatore, Jaalen Best nei panni del protagonista. The Greatest ripercorrerà la vita privata e la carriera del pugile: dalle vittorie sul ring alla sua famiglia. Variety ha condiviso le prime informazioni sulla sinossi: “Le straordinarie vittorie e le sconfitte che hanno reso Ali una leggenda". Il testo prosegue: "Il centro della storia sarà alimentato da tutto ciò che è accaduto fuori dai riflettori. Il mondo ricorda un’icona, ma The Greatest parla di un uomo, un marito, un padre, un fratello e un figlio". approfondimento Muhammad Ali, cosa c'è da sapere sul docu sulla leggenda della boxe

Vernon Sanders, Head of television at Amazon MGM Studios, ha dichiarato: “Muhammed Ali ha definito l’impegno e la passione per più generazioni di americani”. Ben Watkins ha aggiunto: “Avere l'onore di raccontare la storia del mio più caro eroe, Muhammad Ali, è straordinario e spaventoso, un sogno diventato realtà. Sono pieno di un travolgente senso di orgoglio, responsabilità e, soprattutto, gratitudine”. approfondimento Rege-Jean Page e Morgan Freeman produrranno una serie su Muhammad Ali

Nessuna informazione sugli altri nomi del cast. Massimo riserbo anche per quanto riguarda l'inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.