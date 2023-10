Alla fine della scorsa settimana è stata annunciata l'uscita nel Regno Unito del documentario su Muhammad Ali intitolato "Cassius X: Becoming Ali" ed è stato presentato il trailer. Le notizie riguardanti l'attesissima opera sono state date in esclusiva dal magazine Variety. Ecco cosa si sa sul film che racconta la parabola del giovane pugile chiamato Cassius Clay che è diventato un mito intramontabile. Non solo per gli incontri sul ring ma anche per la battaglia che ha combattuto in nome dei diritti civili

Alla fine della scorsa settimana è stata annunciata l'uscita nel Regno Unito del documentario su Muhammad Ali intitolato Cassius X: Becoming Ali ed è stato presentato il trailer. Queste notizie sono state date in esclusiva quattro giorni fa dal magazine americano Variety. La distributrice specializzata Cosmic Cat ha fissato la data di uscita in Gran Bretagna per l’attesissimo docu che segue gli anni giovanili di Cassius Clay. Cosmic Cat è specializzata nelle distribuzioni cinematografiche a impatto sociale ed è una collaboratrice abituale di Ken Loach e Paul Laverty's Sixteen Films, avendo lavorato su campagne di impatto nazionale per I, Daniel Blake, Sorry We Missed You e per il recente The Old Oak. Il film Cassius X: Becoming Ali ripercorre la vita del pugile, partendo dagli esordi, quando era un giovane ingenuo proveniente da Louisville, in Kentucky, fino a vederlo diventare campione del mondo dei pesi massimi. Ma non solo: da intellettuale della classe lavoratrice, parliamo di colui che diventò uno dei più influenti sostenitori dei diritti civili in America. Questo film “svela come gli insegnamenti di Elijah Muhammad, rinforzati da un'amicizia con il predicatore rivoluzionario Malcolm X, abbiano spinto Clay a diventare Cassius X, prima della sua adesione alla Nation of Islam e dell'assunzione del nome Muhammad Ali”, scrive il giornalista Naman Ramachandran su Variety.

Un film tratto dal libro dello scrittore Stuart Cosgrove

Cassius X: Becoming Ali è diretto da Muta'Ali Muhammad (Yusuf Hawkins: Storm Over Brooklyn) ed è basato sul libro Cassius X: A Legend In The Making dello scrittore Stuart Cosgrove. È prodotto da Two Rivers Media (The Small Hand (Ghost Story), Killing Escobar) in associazione con Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios con il supporto di Screen Scotland.

Il documentario ha avuto la sua prima mondiale al Glasgow Film Festival all'inizio di quest'anno (lo scorso marzo). Come ha appena fatto sapere la società distributrice Cosmic Cat, il film avrà anteprime in tutte le sale Vue del Regno Unito il prossimo 12 ottobre come parte del programma BFI: Presents e sarà distribuito in tutto il Paese il 13 ottobre.

Variety fa inoltre sapere che, come parte del Mese della Storia Afroamericana, ci saranno anche proiezioni speciali in alcune sedi durante ottobre e novembre in collaborazione con il New Black Film Collective.



“Cassius X: Becoming Ali è la straordinaria storia di come un giovane pugile proveniente da Louisville, Kentucky, sia diventato un'icona culturale per le generazioni future, destinato per sempre a essere conosciuto come ‘Il più grande’”, scrive il distributore Cosmic Cat presentando il trailer.

Il racconto della vita personale del campione non mancherà di certo all'appello, a partire dall'impatto della fama sulla sua famiglia per poi arrivare alla diagnosi del Morbo di Parkinson, malattia degenerativa devastante che non è riuscita a offuscare lo spirito indomabile di Muhammad Ali.



Potete guardare il trailer ufficiale del film documentario Cassius X: Becoming Ali nel video che segue.