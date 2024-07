Sirens, di cosa parlerà la nuova miniserie Netflix con Julianne Moore

Tre donne le cui vite si incrociano in un weekend sulla spiaggia, in un ambiente lussuoso e affascinante. Questa la vicenda alla base di Sirens, nuova miniserie targata Netflix, un progetto che approderà prossimamente in tv ma che inizia a prendere corpo, stando alle ultime notizie che riguardano il casting.

Lo show avrà per protagoniste due star, il premio Oscar Julianne Moore, e Meghann Fahy, vincitrice dello Screen Actors Guild Award per The White Lotus 2, affiancate da Milly Alcock, star di House of the Dragon.

Le tre attrici saranno le anime di una dark comedy a episodi che è già parecchio attesa dai loro fan e da chi conosce la storia, che è un adattamento per il piccolo schermo della pièce teatrale omonima scritta da Molly Smith Metzler nel 2011. Ecco cosa c'è da sapere.