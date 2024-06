The Seven Dials Mystery, cast della serie tratta da Agatha Christie

Ispirata all'omonimo romanzo della regina del giallo ("I sette quadranti" nella versione italiana), uscirà prossimamente su Netflix. A condurre le indagini in una casa di campagna non sono nè Hercule Poirot nè Miss Jane Marple, ma Lady Eileen “Bundle” Brent. Nel cast anche Helena Bonham Carter

Un romanzo della regina del giallo Agatha Christie diventerà una serie tv e avrà un cast stellare. The Seven Dials Mystery (I Sette Quadranti), come anticipato a marzo, uscirà prossimamente su Netflix e sarà scritto dal creatore di Broadchurch ed ex showrunner di Doctor Who Chris Chibnall. Ma sono stati svelati altri dettagli: il settimanale statunitense Variety ha rivelato in esclusiva il nome di alcuni attori che prenderanno parte al progetto.

Il cast A guidare il cast di attori della serie The Seven Dials Mystery, tratta dall’omonimo romanzo di Agatha Christie, sarà la giovane Mia McKenna-Bruce. L’attrice britannica, 26 anni, ha da poco vinto il BAFTA come “Miglior Stella Emergente” per la sua interpretazione nel film di Molly Manning Walker How To Have Sex (2023). Nella rosa di interpreti anche: Helena Bonham Carter, candidata due volte al premio Oscar e nota anche per aver vestito i panni di Bellatrix Lestrange nella saga di Harry Potter, e Martin Freeman, protagonista di film e serie di successo come Fargo, Lo Hobbit e Sherlock. leggi anche Anche dai romanzi di Agatha Christie spariscono i termini “offensivi”

La trama Ambientato nel 1925, viene descritto come un "dramma spiritoso, epico e frenetico". Come riporta Variety, The Seven Dials Mystery racconta di una sontuosa festa in una casa di campagna in cui uno scherzo sembra aver avuto un esito fatale. Alla fine, toccherà al più improbabile degli investigatori, la frizzante e curiosa Lady Eileen “Bundle” Brent (interpretata da McKenna-Bruce), svelare un complotto agghiacciante che cambierà la sua vita. Helena Bonham Carter e Martin Freeman vestiranno i panni rispettivamente dei personaggi Lady Caterham e Sovraintendente Battle. La serie, scritta da Chris Chibnall, avrà come regista Chris Sweeney e come produttrice esecutiva Suzanne Mackie (The Crown).