Agatha Christie, il romanzo giallo È troppo facile diventa una serie

Il libro della celebre scrittrice inglese sarà adattato per il piccolo schermo da Sian Ejiwunmi-Le Berre e diretto da Meenu Gaur

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Le storie di Agatha Christie hanno ispirato moltissimi film e serie tv fino a oggi, e ora arriva il turno del romanzo È troppo facile, titolo originale Murder is Easy. La BBC ha infatti dato il via libera a una miniserie divisa in due parti che non è altro che l’adattamento televisivo del romanzo dell’iconica autrice, prodotto da Mammoth Screen di ITV Studios e Agatha Christie Ltd. È troppo facile sarà una serie composta da due episodi e le riprese inizieranno l’estate 2023 con Meenu Gaur alla regia. Ancora non si hanno conferme sul cast e ulteriori dettagli sul prodotto tv, ma seguiranno aggiornamenti.

È troppo facile: la trama approfondimento 10 curiosità su Agatha Christie Ambientata negli anni ’50, È troppo facile racconta l’avventura di Luke Fitzwilliam, un funzionario di polizia in pensione che incontra un’anziana signora sul treno per Londra dall’Oriente. Quest’ultima confessa di voler denunciare una serie di omicidi avvenuti a Wychwood-under-Ashe che gli abitanti del posto pensano siano stati banali incidenti. Tuttavia la signora Pinkerton non riesce ad arrivare a destinazione perché viene uccisa anche lei a bordo del treno costringendo involontariamente Luke a indagare e scoprire il colpevole che l’anziana signora voleva consegnare alle autorità.

"Personaggi femminili deliziosi" "Ho guardato ogni adattamento di Agatha Christie, perché ha scritto per il mondo, e il mondo intero la ricambia" ha detto la sceneggiatrice Sian Ejiwunmi-Le Berre. "Ma in qualche modo non avevo mai letto uno dei suoi romanzi. Quando ho letto per la prima volta È troppo facile, non riuscivo a credere quanto fosse audace, sperimentale e incredibile questo libro. Niente era come mi aspettavo. Fin dalla prima lettura, il libro mi gridava di adattarlo in serie" ha aggiunto. Mentre la regista ha confessato la sua passione per Christie da tanto tempo: "Faccio parte del club mondiale dei fan e dei seguaci di Agatha Christie e quindi sono entusiasta di dare forma sullo schermo a uno dei suoi lavori. Sono stata attratta dalle donne sfacciate, simpatiche, spiritose e con cui è meglio non scherzare di È troppo facile e sono sbalordita da quanto siano deliziosi i suoi personaggi".