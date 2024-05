Camden, la docuserie che racconta il quartiere musicale di Londra

Lo show, che arriva il 29 maggio su Disney+, vede Dua Lipa in qualità di produttrice esecutiva, oltre che presenziare anche davanti alla telecamera. Assieme a lei, ci sono il cantante dei Coldplay, Little Simz, Yungblud, Questlove, Pete Doherty e Carl Barat dei The Libertines, Mark Ronson, Nile Rodgers, Boy George, Suggs dei Madness, Black Eyed Peas, Jazzie B dei Soul II Soul, Chuck D, Eliza Rose, Lauren Laverne e Sister Bliss dei Faithless

Arriva in anteprima da domani, mercoledì 29 maggio 2024, su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Camden, la docuserie che racconta la Londra delle sette note, focalizzandosi su uno dei quartieri considerati tradizionalmente il simbolo della scena musicale londinese.

Lo show vede Dua Lipa in qualità di produttrice esecutiva, oltre che presenziare anche davanti alla telecamera. Assieme a lei, ci sono il cantante dei Coldplay, Chris Martin, Little Simz, Yungblud, Questlove, Pete Doherty e Carl Barat dei The Libertines, Mark Ronson, Nile Rodgers, Boy George, Suggs dei Madness, Black Eyed Peas, Jazzie B dei Soul II Soul, Chuck D, Eliza Rose, Lauren Laverne e Sister Bliss dei Faithless.



La scorsa settimana Dua Lipa ha svelato in esclusiva sui social media il trailer di questa evocativa serie documentaria originale che approda su Disney+ in tutto il mondo (e su Hulu negli Stati Uniti).



Dua Lipa, che è produttrice esecutiva e collaboratrice della serie, afferma: “Essere produttrice esecutiva della nuova serie documentaria originale che celebra il luogo dove tutto è iniziato per me è un momento di grande realizzazione! Camden avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e sono onorata di condividerlo con alcune icone assolute”.



Potete guardare il trailer della docuserie Camden nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.