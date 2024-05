Star Trek: Starfleet Academy, Holly Hunter sarà la protagonista

Cinema

Ecco cosa ha detto J.J. Abrams: "Siamo felicissimi di annunciare che stiamo lavorando sodo a un nuovo film di Star Trek che gireremo entro la fine dell’anno che coinvolgerà il nostro cast originale e alcuni nuovi personaggi che saranno fantastici e aiuteranno a condurre Star Trek in aree inesplorate. Siamo molto felici per questo film, abbiamo un mucchio di altre storie di cui stiamo discutendo che crediamo saranno davvero coinvolgenti, perciò non vedo l’ora che scopriate cosa bolle in pentola. Fino a quel punto, lunga vita e prosperità"