Addio a Kenneth Mitchell, l'attore di Star Trek: Discovery

"Con il cuore pesante annunciamo la scomparsa di Kenneth Alexander Mitchell, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico": così si legge sulla pagina Instagram dell'attore, scomparso sabato 24 febbraio a causa della SLA. La foto, postata dal suo staff, lo ritrae con la moglie Susan May Pratt e con il primogenito.

La morte di Kenneth Mitchell

Quarantanove anni, canadese, Kenneth Mitchell era noto per i ruoli in Star Trek: Discovery e nel film Captain Marvel. Fatale gli è stata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), contro cui da anni lottava. Per cinque anni e mezzo, Mitchell ha combattuto contro le sfide che quella terribile malattia porta con sé. E, nella sua battaglia, non ha mai perso il sorriso. Per lui, ogni giorno era un dono. Specialmente se non si cammina da soli. "La sua vita è un brillante esempio di quanto si possa essere felici quando si vive con amore, compassione, umorismo, inclusione e senso di comunità", si legge nell'annuncio della morte.

Anche il sito ufficiale di Star Trek, il franchise che l'ha reso famoso, ha voluto ricordarlo: "L'intera famiglia di Star Trek invia le sue condoglianze alla famiglia, agli amici, ai suoi cari e ai fan di Mitchell in tutto il mondo".

L'attore lascia la moglie, Susan May Pratt, e i loro due figli. Prima di morire, ha chiesto che tutte le donazioni vengano destinate alla ricerca sulla SLA o a sostegno dei suoi figli.