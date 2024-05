Ian Gelder, Kevan Lannister ne Il Trono di spade, è morto a 74 anni

"È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in milioni di pezzi che scrivo questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder": queste le parole dell'attore Ben Daniels, sposato con Gelder dal 1993. “A Ian è stato diagnosticato un cancro del dotto biliare a dicembre: ieri, alle 13:07. Avevo interrotto tutto il lavoro per occuparmi di lui, ma nessuno di noi due aveva idea che sarebbe successo tutto così in fretta".

La carriera di Ian Gelder

Sulle scene sin dalla fine degli anni Ottanta, Ian Gelder ha interpretato il fratello minore di Lord Tywin Lannister (Charles Dance) in 12 episodi della serie de Il Trono di Spade. È apparso in numerose serie televisive, tra cui Doctor Who, Casualty e Padre Brown, ed è stato un pilastro della serie di film horror Dark Ditties. Attore teatrale di lunga data, prese parte a moltissime piéce classiche nel corso della sua carriera. “Era un attore meraviglioso: tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce. Onestamente non so cosa farò senza di lui al mio fianco”, ha aggiunto il marito. “Ha affrontato la sua terribile malattia con tale coraggio, senza autocommiserazione. Mai. Era straordinario e ci mancherà tantissimo”. La foto condivisa da Daniels su Instagram è stata scattata durante le feste di Natale, quando Ian Gelder uscì dall'ospedale. Nonostante le tre settimane trascorse ricoverato, definite da Daniels "le peggiori della sua vita", negli occhi di Gelder risplendono l'amore e la gioia. Ed è così, che il suo compagno ha voluto ricordarlo.