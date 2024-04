La rivincita delle bionde, arriva la serie spin-off

La sceneggiatura scritta dai creatori di Gossip Girl

Da quando Amazon ha acquistato gli storici studi MGM ha messo le mani anche sul vasto catalogo di titoli di successo della major, tra cui La rivincita delle bionde, pellicola che fu uno straordinario successo al box office nel 2001 e dalla quale sono venuti fuori altri progetti per il grande schermo e non solo.

L'idea di fare del film un soggetto per una nuova storia, nell'aria da diverso tempo, assume concretezza ora che sono venuti fuori dei nomi certi per la produzione esecutiva.

La serie, uno spin-off de La rivincita delle bionde, avrebbe alle spalle la Hello Sunshine di Reese Witherspoon, media company che ha prodotto titoli acclamati come il film Gone Girl e le serie The Morning Show e Daisy Jones & the Six, con la collaborazione di Lauren Neustadter, e la Fake Empire di Schwartz e Savage, i nomi che hanno fatto il successo del cult Gossip Girl.

Witherspoon, Schwartz e Savage, che hanno dimostrato di conoscere profondamente i gusti dei Millennials e del pubblico più giovane, parecchio attratto, quest'ultimo, da tutti i prodotti della cultura pop dell'inizio del Duemila, avrebbero pensato a uno show contemporaneo i cui personaggi si muoverebbero nell'universo del cult con protagonista la studentessa Elle Woods. Nessuna informazione, al momento, è disponibile su cast e ambientazione. I fan, comunque, sono stati allertati.