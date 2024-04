Knuckles, il poster della serie tv in arrivo su Paramount+

Dopo il successo di Sonic - Il film 2, Paramount+ si prepara a raccontare le nuove avventure di Knuckles nella serie tv omonima composta da sei episodi . Il profilo X del franchise ha condiviso la locandina della produzione in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass e Sky Q).

knuckles, il poster della serie tv

Cresce la curiosità per la serie tv su Knuckles, uno dei personaggi dell’universo di Sonic the Hedgehog, l’omonimo protagonista del franchise nato dalla serie di videogiochi divenuta un successo mondiale. Il canale YouTube di Pramount+ Italia ha distribuito il trailer ufficiale della nuova produzione offrendo un primo sguardo sul lavoro che fungerà da sequel della pellicola uscita nel 2022 e da prequel di quella in arrivo nei prossimi mesi. Parallelamente, l’account X del franchise ha pubblicato la prima locandina della serie tv.