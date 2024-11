La Gabbia, cosa sapere sulla serie tv Netflix sul mondo della MMA

La serie creata da Franck Gastambide è la prima dedicata alla disciplina. Con un cast pieno di leggende dell'MMA, da Jon Jones a Georges Saint-Pierre, è subito balzata in cima ai titoli più visti su Netflix in Italia

Approdata su Netflix l'8 novembre, ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, La Gabbia si è subito aggiudicata un posto tra i titoli più visti sulla piattaforma.

Al centro della trama troviamo un giovane lottatore di MMA che, a seguito di un video virale in cui affronta un professionista, ha la possibilità di entrare nell'olimpo dei lottatori. Tuttavia, il confine tra la vetta e il baratro è più vicino di ciò che sembra. E l'unico modo per dimostrare il suo valore è quello di battersi sul ring.

Tra i protagonisti di La Gabbia troviamo Melvin Boomer, il rapper Bosh e il co-creatore dello show Franck Gastambide (Validé), ma anche atleti di MMA quali Edwige Ahonto, Georges St-Pierre, Ciryl Gane, Jon Jones e Anissa Meksen.

La trama

Taylor (Melvin Boomer) è un lottatore di MMA in erba, sempre a corto di soldi. Col sogno di diventare un professionista, trascorre le sue giornate ad allenarsi in una palestra locale di proprietà di un tizio chiamato Franck Gastambide (Gastambide). Un giorno, accetta di competere in un incontro organizzato in palestra contro Ibrahim (Bosh), combattente professionista volubile e pericoloso. Nonostante Boss dica a Taylor che è una cattiva idea, in quanto non ha l'esperienza di Ibrahim e deve ancora combattere a livello professionistico, i due si affrontano. Taylor mette ko Ibrahim, che poi riesce a malapena a ottenere una vittoria. Quando il video di quell'incontro diventa virale, Ibrahim va su tutte le furie. Taylor si trova invece a fare i conti con la fama, e si scopre più deciso che mai a entrare nell'UFC.

Pur avendo un cast di veri atleti, La Gabbia è una storia di fantasia.