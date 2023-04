Knuckles, al via le riprese della serie tv spin-off di Sonic

Paramount+ ha annunciato l’inizio ufficiale delle riprese a Londra. Tra gli attori del cast Idris Elba, RoryMcCann e Tika Sumpter Condividi

È ufficiale! Paramount+ ha annunciato l'inizio delle riprese di Knuckles, la serie tv spin-off di Sonic che vedrà ancora una volta la partecipazione di Idris Elba, che ha già dato la sua voce al personaggio in Sonic the Hedgehog 2. E con l'occasione, la casa di produzione ha rilasciato anche qualche anticipazione sul cast che vedremo nella prima stagione della serie tanto attesa, attualmente in lavorazione a Londra.

Il cast della serie Dopo essere stata annunciata per la prima volta a febbraio 2022, ora la serie spin-off di Sonic diventa realtà. Paramount+ ha confermato l'inizio delle riprese a Londra, rilasciando qualche anticipazione interessante sugli attori che saranno parte del cast. Al di là della conferma di Idris Elba, che presterà la voce proprio al personaggio di Knuckles, ci sarà anche Adam Pelly, che interpreterà il ruolo di Wade Whipple del franchise cinematografico. Ma non è tutto. A quanto pare, anche Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi ed Ellie Taylor saranno presenti nello spin-off. Ma la vera guest star sarà Rory McCann, che abbiamo già visto vestire i panni di Sandor Clegane – altrimenti detto "Il Mastino" – ne Il trono di spade. Tra i grandi ritorni, invece, vale la pena menzionare Tika Sumpter, la bella modella e attrice statunitense che ha già interpretato Maddie Wachowski in Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2. Insomma, un cast di tutto rispetto, a cui potrebbero aggiungersi nuove presenze nel corso dei prossimi mesi.

Lo spin-off di Sonic Interessanti novità in arrivo su Knuckles, lo spin-off di Sonic ambientato tra gli eventi di Sonic the Hedgehog 2 e Sonic the Hedgehog 3, che dovrebbe arrivare nei cinema il prossimo 20 dicembre 2024. Secondo quanto riportato, nella serie Knuckles "accetta di addestrare Wade come suo protetto e insegnargli le vie del guerriero Echidna". Ci saranno, quindi, grandi sorprese ad attendere gli spettatori, soprattutto considerando che a dirigere l'episodio pilota e a produrre l'intera serie sarà Jeff Fowler, che ha già diretto entrambi i film di Sonic the Hedgehog. Al suo fianco Neal H. Moritz e Toby Ascher di Original Film, insieme a Toru Nakahara, nelle vesti dei produttori esecutivi. E infine Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker, che stanno dirigendo gli episodi. Insomma, i lavori di ripresa sono cominciati ufficialmente. E questo significa soltanto una cosa: a breve potremmo già avere qualche anticipazione su quello che sarà lo spin-off più atteso di sempre.