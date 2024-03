Mayor of Kingstown 3, il ritorno di Jeremy Renner nel trailer

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dalle prime due stagioni uscite in Italia nel 2022 e nel 2023, l’attore statunitense tornerà a vestire i panni di Mike McLusky , il sindaco di Kingstown intenzionato a mantenere l’ordine tra la vita dentro e fuori le mura carcerarie. Paramount+ ha diffuso il primo teaser trailer della terza stagione in arrivo per il pubblico britannico il 3 giugno .

Jeremy Renner è tra i grandi volti di Hollywood, tra i suoi lavori più apprezzati troviamo The Hurt Rocker e The Town, per i quali ha ricevuto una nomination come Miglior attore e Miglior attore protagonista ai Premi Oscar. Al fianco del protagonista anche Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley e Michael Beach.