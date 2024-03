AMC salva Snowpiercer: la quarta e ultima stagione arriverà nel 2025

Un anno fa, Snowpiercer veniva (inspiegabilmente) cancellato da TNT, gettando nello sconforto milioni di fan. Ora, ecco la splendida e innattesa notizia: il dramma post-apocalittico tornerà nel 2025, grazie all'intervento di AMC Networks.

AMC salva Snowpiercer

La quarta stagione di Snowpiercer sembrava destinata a non arrivare più. Questo fino a ieri, quando AMC ha dato ai fan la notizia che da oltre un anno attendevano: lo show è stato salvato. La quarta stagione di Snowpiercer arriverà su AMC e AMC+ nel 2025, mentre le prime tre stagioni saranno disponibili già dalla fine dell'anno in corso. "Snowpiercer è uno show che ti tiene incollato alla serie, con una fanbase fedele simile ai fandom appassionati delle nostre serie maggiori. Per questo motivo è una gradita aggiunta alla programmazione di AMC e AMC+", ha affermato Ben Davis, vicepresidente esecutivo della programmazione originale presso AMC Networks e AMC Studios. "Non vediamo l'ora di dare agli spettatori l'opportunità di godersi le prime tre stagioni entro la fine dell'anno, in previsione dell'arrivo di una straordinaria quarta stagione, con Paul Zbyszewski a dirigere un cast stellare".