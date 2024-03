4/15 ©Getty

“Impulsiva, determinata, semplice e solare”, così ne scrive il sito web MyMovies tracciando la biografia di Chiara Martegiani. Appare per la prima volta in televisione nel 2006, quando viene scelta come allieva alla sesta edizione del programma Amici di Maria De Filippi. In questo scatto la vediamo nel 2011, a Venezia in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, alla premiere del film Maternity Blues - Il bene dal male



