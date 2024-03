Antonia, cosa sapere sulla serie tv con Chiara Martegiani

Esce oggi su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie televisiva autobiografica ideata da Chiara Martegiani, che sul set fa coppia con Valerio Mastandrea proprio come nella vita reale. Diretta da Chiara Malta (con la supervisione creativa di Mastandrea), la serie in sei episodi racconta di una donna di 33 anni che scopre di soffrire di endometriosi, una malattia cronica invalidante.



Esce oggi una serie televisiva che pone l’attenzione del grande pubblico su qualcosa che non viene molto spesso citato, approfondito e affrontato: l’endometriosi. Si intitola Antonia, esce oggi (lunedì 4 marzo) su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ed è la serie televisiva autobiografica ideata e interpretata da Chiara Martegiani, che qui sul set fa coppia con Valerio Mastandrea, proprio come nella vita reale. Questa non è la prima volta che i due compagni di vita si ritrovano a essere anche compagni di lavoro: nel 2018 Martegiani è stata protagonista di Ride, debutto alla regia di Mastandrea in cui l’attrice interpretava la protagonista Carolina. Diretta da Chiara Malta (con la supervisione creativa di Mastandrea), Antonia racconta di una donna di 33 anni che scopre di soffrire di endometriosi, una malattia cronica e invalidante. Chiara Martegiani interpreta la protagonista messa a titolo.

Il suo personaggio è quello di una trentenne che sogna di sfondare nel cinema ma che deve fare i conti con la realtà, accontentandosi quindi di un ruolo in una soap opera. A un tratto però verrà licenziata dopo che Antonia abbandona il set in preda a una crisi. Il giorno stesso, sviene su un autobus, motivo per cui viene portata in ospedale. Gli accertamenti medici le consegnano la seguente diagnosi: endometriosi.

Martegiani-Mastandrea: “Un’occasione di raccontare questo aspetto della vita”

Come scrive Chiara Ugolini su un articolo dedicato ad Antonia recentemente pubblicato sul quotidiano la Repubblica, l'endometriosi è “una patologia che costringe le donne a una scelta radicale: o diventano madri o non lo diventeranno più”.

Nella serie su Prime Time, vediamo cominciare per Antonia un percorso di psicoterapia, incontri con una sciamana, senza tralasciare lo stress di provini su provini. Nel frattempo la sua vita professionale e amorosa con il suo compagno, Manfredi, si complica. Scritta dalla stessa Chiara Martegiani, l'attrice che interpreta Antonia, assieme a Elisa Casseri e Carlotta Corradi e diretta da Chiara Malta, con Valerio Mastandrea come supervisore creativo oltre che attore, questa serie nasce in casa Martegiani-Mastandrea, i quali spiegano: “Abbiamo pensato che potesse essere un’occasione di raccontare questo aspetto della vita”. Antonia è composta da sei episodi e vede un cast - guidato da Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea - che include Barbara Chichiarelli, Leonardo Lidi, Emanuele Linfatti e Chiara Caselli, che interpreta la mamma di Antonia.

Chiara Martegiani: “Antonia è nata da una crisi di identità”

“Antonia è nata da una crisi di identità, lavorativa, avevo 31 anni e non sapevo cosa volevo dalla vita, dalle relazioni”, racconta Chiara Martegiani in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a la Repubblica. “Ho notato che questo non lo stavo vivendo solo io, ma soprattutto tante ragazze della mia età perché a questa età cominci a chiederti se vuoi creare una famiglia oppure no, cosa vuoi fare con il tuo lavoro. Nella fase di scrittura mi è stata diagnosticata l’endometriosi e abbiamo pensato che potesse essere un’occasione per il personaggio perché poteva essere un modo per prendersi cura di sé. Volevamo raccontare questa storia con leggerezza, io nella vita cerco di prendere tutto con ironia, ho pensato fosse la chiave giusta per raccontare questa storia”, aggiunge Martegiani. Al magazine TV Sorrisi e Canzoni, Chiara Martegiani spiega: “Otto anni fa un ginecologo poco preparato mi disse: ‘Lei ha l’endometriosi, si sbrighi a fare figli’, dandomi un volantino. Rimasi di sasso. Oggi per fortuna se ne parla di più”.

Un’ironica serie dramedy Antonia è la nuova serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, disponibile in esclusiva su Prime Video da lunedì 4 marzo. Ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, Antonia è una produzione Fidelio e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video e in collaborazione con Rai Fiction. In sei episodi, la storia ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia quando era poco più che una teenager, Antonia ha trovato una specie di equilibrio a Roma.

In questa città, infatti, trova una giungla urbana ed emotiva per lei perfetta, un habitat naturale che diventa tale soprattutto perché le permette di integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni.

L'equilibrio precario che si frantuma al 33esimo compleanno Ma al suo 33esimo compleanno qualcosa in quel suo equilibrio precario non solo si incrina ma proprio si frantuma: litiga con tutti, viene licenziata e finirà in ospedale, dove scoprirà di avere l'endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta di quella malattia diventerà occasione per affrontare finalmente un’introspezione genuina, vera e profonda. L’iter che percorrerà sarà un vero e proprio viaggio iniziatico che consentirà alla protagonista di conoscersi una volta per tutte, smettendo così di scappare da se stessa. Soltanto conoscendosi e accettandosi, infatti, lei (come chiunque altro) potrà affrontare i nodi della propria vita. E finalmente scioglierli.

Di seguito potete guardare il trailer della serie TV Antonia.